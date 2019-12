Antonio Banderas: "El peor enemigo del éxito es la ansiedad por conseguirlo"

La gira ImaginBank hace parada esta noche en Málaga y la antesala del concierto de Cepeda y Ana Guerra ha sido una charla en el Teatro Soho Caixabank que ha tenido un invitado de excepción: Antonio Banderas. El actor malagueño se ha unido por sorpresa a la charla que los dos artistas estaban realizando en su teatro y ha aprovechado para adelantar algunos de los proyectos que tiene en mente y para explicar cuál es su visión del éxito y la lucha por lograr los sueños profesionales.

"El peor enemigo del éxito es la ansiedad por conseguirlo". Así de claro lo ha dejado Banderas, que ha asegurado que el éxito "llega realmente cuando te relajas haciendo lo que amas". "Es importante para triunfar que reconozcáis la esencia de lo que estáis haciendo, la semilla de lo que queréis ser". Amor por lo que haces y no perseguir el éxito con ansiedad, una combinación que al artista malagueño no ha dejado de funcionarle en un año además en el que no deja de acumular éxitos por su papel en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, y con las funciones de A Chorus Line en el Teatro Soho Caixabank.

De próximos planes para el recinto ha hablado Banderas, que ha explicado que se está planteando la posiblidad de hacer Evita con una coproducción, de una forma distinta, más acústica y que según ha avanzado que tendría como escenario de fondo un cabaret argentino. Pero también tiene planes para A Chorus Line, que tras dejar Málaga dará el salto a otras ciudades españolas para después pasar a Nueva York. Banderas ha indicado que no se descarta dar el salto a Broadway para representar por primera vez A Chorus Line en español en La Gran Manzana.

Y además Banderas quiere abrir su teatro a la formación y la educación, que sea un espacio que dé la oportunidad a nuevos artistas, pero no sólo a la gente que sale al escenario, sino que también ha incidido en la importancia de todo el personal que está detrás de una obra y que hace posible que ésta sea representada todos los días.

Ante un auditorio lleno de fans de los dos cantantes que han aplaudido sus palabras, el actor ha rememorado como fueron sus inicios y cómo tuvo que dejar Málaga para hacer realidad sus sueños. Por ello ha dicho que tiene claro que la decisión más difícil que ha tomado en su vida fue marcharse en 1979. "En mi tierra no había esas oportunidades y este teatro viene ahora a cubrir el espacio que yo no tuve". Citando a Cela, Banderas ha recordado que "la perseverancia es un grado" y ha animado tanto a Ana Guerra como a Cepeda en sus carreras. "Tenéis por delante unas carreras maravillosas, yo os veo con éxito a nivel mundial", les ha dicho a los dos cantantes, a los que ha asegurado que incluso siguió su paso por Operación Triunfo.



"Hay que soñar fuerte, lo tenéis en la mano", les ha insistido, asegurándoles que le gustaría tener a los dos en su compañía. "Me encantaría que vinierais a dar un concierto a este teatro", ha incidido Banderas, que ha contado al auditorio cómo el ataque al corazón que sufrió hace unos años le cambió la vida. "Yo soñé este teatro cargado de tubos en un hospital de Londres", ha recordado el malagueño, que ha explicado cómo una conversación con una enfermera en esos días le hizo replantearse muchas cosas.

"Pensé que el ataque al corazón iba a mediatizar mi profesión y lo que hizo es que se empezaran a abrir otras puertas y llegaran cosas que antes no llegaban". "Me ayudó a entender el orden de prioridades en mi vida", ha dicho Banderas, acompañado en el escenario también por el locutor Xavi Martínez, que ha sido el encargado de moderar la charla.

"El infarto es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque a veces necesitas que alguien te pegue un par de bofetadas", ha reconocido Banderas. "La vida es también las cosas que sueñas, lo que quisiste decir y nunca dijiste, lo que quisiste hacer y nunca hiciste", ha teorizado el actor, que no ha dejado de aconsejar a los dos cantantes y al público que luchen por lo que quieren hacer. En todas las palabras del actor malagueño hay cordura y esa sensación de que el éxito no te debe hacer despegar los pies del suelo. De ahí que insista en que hay que irse adaptando para entender a las personas con las que trabajas. "Aquí en el escenario solo ves a 17 personas, pero son casi cien las que lo hacen posible y todos formamos parte de la misma cosa".

"El miedo a salir al escenario no se pierde nunca. Después salgo y soy otra persona, pero el respeto al escenario persiste". Para Banderas, "el arte es una reinterpretación de la vida. Tenemos una misión muy bella, que es reflexionar sobre el ser humano".

Banderas no ha evitado tampoco reclamar una mayor apuesta por la cultura. "Hemos vivido hace poco unas elecciones y la sorpresa negativa es que jamás se ha hablado de la cultura, que es lo que nos define como pueblo". "La historia de España está escrita por su cultura", ha resaltado el actor y productor, que ha querido agradecer a Caixabank su apuesta por la cultura, al tiempo que ha apostado por que más empresas privadas se impliquen en este ámbito .

También Cepeda y Ana Guerra han dado su visión de cómo ven su trabajo, su futuro más cercano y los dos años de vértigo que han vivido desde que salieron de la exitosa edición de Operación Triunfo de 2017. La cantante canaria ha valorado lo especial que es que las canciones que escribe lleguen al público y ha admitido que a veces es inevitable emocionarse sobre el escenario, especialmente cuando canta canciones que ha escrito sobre vivencias propias.



"La forma más bonita de contar algo es en forma de música. Es muy bonito saber que lo que has escrito hace sentir algo a una persona. Es un sueño cumplido", ha dicho por su parte Cepeda.

Ambos artistas han coincido en que OT fue una plataforma muy importante para lograr ser conocidos, pero que para mantenerse hay que seguir trabajando duro. "OT nos dio mucha visibilidad, fue una gran oportunidad, pero si sales y no luchas por ser mejor y prepararte no te labras un futuro", ha explicado Ana Guerra. "Lo bueno de nuestro sueño es que podemos vivir de ello", ha admitido por su parte Cepeda. "Al salir de un programa con tanta repercusión hay gente que te quiere escuchar, pero para seguir tienes que desarrollar el talento y la suerte que hemos tenido para ofrecer un buen producto".

"Todo el mundo tiene que tener unas expectativas, sueños que hay que cumplir", ha animado Cepeda al público. O como ha dicho Ana Guerra: "Hay que arriesgarse con lo que uno sueña". Ambos han recordado además que antes de entrar el programa no se conocían pero que trabajaban casi al lado y han dado su visión sobre las redes sociales. Para Cepeda, "las redes hoy día son un 80-90% de lo que somos ahora", aunque también ha reconocido que tiene una parte mala en la que gente que las usa en términos más negativo. "Hay gente que lo paga todo ahí". Mientras, Ana Guerra ha valorado la importancia de las redes para transmitir a sus fans en qué esta trabajando, pero ha reconocido que no tenía redes antes de OT y que si no fuera conocida probablemente no las utilizaría.

Cepeda y Ana Guerra darán esta noche un concierto dentro de la gira conjunta ImaginBank en la Sala París 15 a partir de las 21.30 horas. El tour estuvo ayer en Sevilla y tras la cita malagueña llegarán otras ciudades como Santiago de Compostela, Gijón, Zaragoza o Tenerife.