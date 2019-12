El retorno del inspector Juan Sarmiento

Tras el éxito que supuso 'Biznaga de sangre', Ediciones del Genal lanza '12 leones', otra novela negra con raíces históricas que esta vez llevará al investigador malagueño hasta Úbeda para tratar de resolver una intrincada y trabajada trama con reminiscencias templarias en la que nada ni nadie son lo que parecen.

El escritor malagueño Jesús Díaz Domínguez ha perdido ya la cuenta de cuántos ejemplares de su primera novela, 'Biznaga de sangre', vendió en todo el país. Libro tras libro, ese trabajo es ya toda una enseña de la novela negra hecha en Málaga, pero recordarán ustedes que se trató del primero de los pilares de una trilogía que ahora crece con '12 leones', editada como la primera por Ediciones del Genal, y que lleva al ya mítico inspector Juan Sarmiento de la capital de la Costa del Sol a la localidad jiennense de Úbeda para resolver una intrincada trama histórica con reminiscencias templarias que será, a buen seguro, el éxito literario de la próxima Navidad.

«La trama se sitúa tres años después desde el final de 'Biznaga de sangre', el personaje de Juan Sarmiento, a consecuencia de ese caso, arrastra una carga, un fondo psicológico, que le está consumiendo. Económicamente no está en su mejor momento, ya no es inspector de policía por algo que le sucede en la primera de las novelas, y vive un poco a remolque de su mujer, María; ella es la que tiene el despacho con el historiador Justino Almansa; y, en cierto modo, a él eso le pesa. Hay que tener en cuenta que estamos en la Málaga del año 57, y en aquella época la mentalidad era distinta. Él se convierte ahora en detective privado, no tiene la suerte que merecen su talento e intelecto; de pronto, va a recibir una carta de un potentado de Úbeda, en la que solicita sus servicios para que busque unas tablillas supuestamente templarias y que están escondidas en aquella ciudad», dice.



Una búsqueda personal

Ahí, en ese viaje a Úbeda, comienza la trama, con nuevos personajes e historias, «el exinspector busca nuevas fronteras, también personales, porque Sarmiento pasa ahora un calvario en su matrimonio, cosas normales en la vida, claro. Es una búsqueda muy personal».

¿Por qué Úbeda? Bueno, dice, «Úbeda es una joya del Renacimiento español, allí las piedras hablan, se respira historia, hay leyendas que vienen del Renacimiento o que son medievales e, incluso más antiguas, es una urbe que hunde sus raíces en la Edad de Bronce. Es un sitio extraordinario para montar un escenario y ambientar allí una novela», declara este escritor, también muy conocido en el mundo cofrade malagueño.



Comentarios positivos

Los lectores han sido muy entusiastas con este nuevo trabajo. «Les ha agradado mucho reencontrarse con personajes que han acogido con cariño, se lee muy rápido. La historia es sencilla, va de los doce caballeros ubetenses que en la toma de Algeciras, en el siglo XIV, y bajo el mando de Alfonso XI, dan un paso adelante y se enfrentan en una justa contra doce árabes; lucharon, claro, y los cristianos ganaron y tomaron Úbeda un Domingo de Ramos», dice.

En este nuevo trabajo, hay, cómo no, un trasfondo cofrade común a su anterior trabajo. «Claro que hay pinceladas cofrades, por ejemplo de la Soledad de San Pablo, relacionada con la caída de Úbeda, y una pincelada, que más que pincelada es un brochazo: sale Paco Palma Burgos, el gran escultor, que está en 1957 trabajando en Úbeda para diferentes cofradías, así como en unos frescos y una lápida mortuoria relacionada con San Juan de la Cruz; aprovecho que Juan Sarmiento está por ahí para encontrarse con su antiguo amigo, tienen más de una charla y este le enseña Úbeda», resume.

Por cierto, el escritor malagueño ya trabaja en la tercera parte de su trilogía. «Estoy metiéndole mano a la tercera novela, gran parte de la misma se desarrolla en Portugal y en Jerez de los Caballeros, también una antiquísima ciudad templaria, cuyas raíces se hunden en la Edad Media. Esta novela –por la segunda– es un paso entre 'Biznaga de sangre' y 'La torre sangrienta'; cada novela puede leerse de forma independiente, aunque eso sí, existe un hilo conductor que las unifica. Es mejor que completes la trilogía en orden, pero puedes empezar por donde quieras».

Jesús Díaz presentó la novela a mediados de octubre en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y también en Úbeda, y ahora anda inmerso en una intensa promoción que le llevará, de nuevo, a conquistar a miles de lectores en todo el país.