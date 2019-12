El Canela Party traslada el pitote a Torremolinos

Disfraces, confeti y el rock como fiesta sin final. Esos son los ingredientes del festival más gamberro y singular del verano malagueño porque, ¿cuántos festivales conocen ustedes que aún se den cuenta de que la palabra festival viene de fiesta? Un festival al que puedes ir disfrazado de lo que te dé la gana. Pero que te dé la gana. Porque para hacer el canela hay que disfrazarse. Es, sin duda, como dicen sus responsables, "el gran pitote del verano". Para este 2020 la gran novedad es que la fiesta del viernes y el sábado del Canel Party, que se celebra del 5 al 8 d egose celebrarán en un recinto al aire libre en Torremolinos.

No es la primera vez que el festival visita Torremolinos. El Canela suma ya trece ediciones, casi nada, y en este tiempo, el festival ya celebró su fiesta de disfraces en el municipio en 2009, concretamente, en el recinto ferial del municipio. Curiosamente, a escasos metros se sitúa el nuevo recinto que acogerá los conciertos del viernes y del sábado: la plaza de toros de Torremolinos. "Qué mejor forma de dar un uso cultural a un recinto que, por suerte, lleva ya 8 años sin maltratar animales ¡Ahora podremos llenar todo de confeti y liar un pitote histórico!... ¡Desde ahora la llamaremos la PLAZA DE POGOS!". ", remarcan los organizadores en su nota de prensa.

Para facilitar la llegada de los espectadores, el Canela anuncia que pondrá autobuses gratuitos desde el Centro de la capital hasta la fiesta. Además, el transporte público, como los autobuses o el Cercanías son otras alterntivas para dejar el coche en casa.



El cartel

Ya se conocen 23 nombres confirmados del cartel del Canela Party 2020, que se han ido desvelando en las últimas semanas. Baiuca, Bronquio, Califato ¾, Camellos, Carolina Durante, Chaqueta de Chándal, The Coathangers (USA), Dan Deacon (USA) Deerhoof (USA), Los Estanques, GHUM (UK) Jonathan Bree (NZ), Kate Davis (USA), Lysistrata (FR), Los Manises, Medalla, Melenas, METZ (CAN), Omni (USA), Parquesvr, Rata Negra, Rayo y La Trinidad le pondrán banda sonora a una fiesta en la que está todo el mundo invitado. No están todos los que son. Aún quedan sorpresas porque no se conoce la banda que cerrará el cartel de la fiesta de disfraces, el gran pitote y la esencia verdadera del Canela

Tras la primera oferta de abonos, el Canela lanza un nuevo cupo de abonos a 50 euros de venta en la web (pinche aquí). Además de los abonos de viernes y sábado, hay disponible un nuevo pack de 4 abonos de viernes y sábado por 175 euros.