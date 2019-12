Una escuela de escritores muy malagueña

Será el propio autor el que dirija esta escuela con la que pretende acompañar a los futuros escritores por todo el recorrido de su aprendizaje hasta ver publicada su obra.

Hace unos años, en un artículo de prensa, escribía Guillermo Busutil que Juan Jacinto Muñoz Rengel es «un enfermo de imaginación». Y es que este escritor malagueño aún no curado de esta supuesta enfermedad ha creado un proyecto fantástico en su Madrid de acogida para dar rienda suelta al talento literario. Juan Jacinto Muñoz Rengel es uno de los autores de este siglo, con una forma única de dibujar historias y de mezclar la fantasía con la realidad, el malagueño ha creado un estilo propio que le ha valido para ser ganador de varios de los galardones pujantes de la literatura española. Lleva mucho tiempo viviendo en Madrid y desde el centro de la capital del país ha creado un taller literario dirigido a todos aquellos que están sobrantes de imaginación pero perdidos en el método para darle forma.

Después de tantos años dedicados a la literatura, a su escritura y a su enseñanza, por fin cobra forma un proyecto largamente acariciado: ha nacido la Escuela de Imaginadores, un taller personal que se aleja de la cada vez mayor oferta de los centros de enseñanza para recuperar el concepto de verdadera cocina literaria. «Llevo metido en la escritura más de veinticinco años y en la enseñanza quince, así que después de muchos años enseñando me apetecía montar algo más personal donde poder permanecer más tiempo con los alumnos, hacer un recorrido más amplio de la trayectoria de cada uno y hacerlo sobre todo de una manera más duradera, que no fuera sólo un entretenimiento. Yo llevaba años ya planteándome un proyecto así, y por fin este año ha sido el momento», cuenta Juan Jacinto.

Este taller de autor, conducido por este novelista malagueño, acompañará a cada uno de los asistentes durante todo el recorrido de su aprendizaje, desde las primeras técnicas narrativas hasta el desarrollo de proyectos propios y su posterior publicación. «A mí lo que me interesaba era crear un lugar donde estuviéramos rodeados de literatura, la diferencia de lo que ocurre con otros talleres es que espero que se creen grupos con otro tipo de sinergias que nos podamos mover por la ciudad a un nivel de eventos culturales, editoriales e ir haciendo contactos. Siempre se piensa que la escritura es soledad y estamos intentando demostrar que es todo lo contrario», añade Muñoz Rengel.

La Escuela de Imaginadores no pretende ser un lugar donde imitar ni copiar, no tiene estilo definido y hay cabida para todo tipo de escritores. Como su creador dice es un lugar donde se va a desarrollar la literatura desde la imaginación sin ningún tipo de complejo. «A mí lo que me interesa es la literatura desde la imaginación, es decir una literatura por un lado sin ningún tipo de prejuicios de género que en un momento dado puede abarcar también la ciencia ficción y lo fantástico... La idea es claro que sí al compromiso y a la disciplina pero la literatura también tiene que entretener y para ello nosotros tenemos que divertirnos, por eso nos interesan temas de todo tipo pero abriéndonos por supuesto a los géneros del subrealismo, del humor y a todos esos subgéneros maltratados un poco por la literatura y la crítica española», sentencia el director de esta escuela.

Desde el pasado septiembre la Escuela de Imaginadores es ya una realidad. Cada semana durante dos horas el taller de creación de Juan Jacinto abre sus puertas para que todos esos futuros autores de libros den rienda suelta a su imaginación y lleguen a publicar muchos libros. «Queremos hacer mucho ruido pero sobre todo publicar muchos libros y queremos que salgan de nuestra escuela escritores formados», concluye el autor.