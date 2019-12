"Cuando gané un Goya no salí en ninguna foto y el premio no me reportó trabajo inmediato"

Le preguntamos a la intérprete por su faceta fílmica, a falta de un mes para que los premios del cine español se celebren aquí.

P Se llevó un Goya como mejor actriz de reparto con la película Todo por la pasta, de Enrique Urbizu. ¿Cambia mucho la vida tener un cabezón en casa?

R Es una gozada tenerlo, por supuesto, pero cuando me lo dieron fue en los primeros años que se concedían estos premios y los Goya no tenían la proyección ni la importancia que tienen hoy en día como el máximo reconocimiento que se puede conseguir en el cine español. De hecho no salí en ninguna foto. Lo que pasa es que tenerlo en tu currículum y en tu casa es maravilloso, eso no me lo quita nadie, aunque no me reportara trabajo inmediato ni nada de eso.

P ¿Ha rodado con directores tan reconocidos como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, José Luis Garci o Manuel Gutiérrez Aragón. ¿Cómo es trabajar con ellos?

R He trabajado con gente impresionante. Cada uno tiene su puntito y de cada uno de ellos he ido aprendiendo algo. He apreciado más la importancia del trabajo de los directores según me iba haciendo mayor. Fue a raíz de hacer precisamente Todo por la pasta con Enrique Urbizu, que cambió mi manera de relacionarme y comportarme con los directores. Urbizu me hizo ver que yo tenía una idea demasiado preconcebida de lo que era un personaje, tenía tanto celo de llevarlo todo tan estudiado que me estaba pasando trescientos pueblos. Me lo comentó de tal manera que vi la luz. Mi carrera cinematográfica no es súper espectacular porque no tengo muchos papeles protagonistas pero, sin embargo, he tenido la enorme suerte de hacer secundarios con mucha luz de los que el público se acuerda. El ego lo tengo cubierto con el teatro, donde hago papeles protagonistas. Soy de las afortunadas, de las privilegiadas.

P Almodóvar, precisamente, tiene todas las papeletas para arrasar en los próximos Goya. ¿Qué le aportó trabajar con él?

R Lo hice en Mujeres al borde de un ataque de nervios y en su primera película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Ya lo conocía de antes, de la época de los cortos. Fue maravilloso en aquella época estar a lado de una persona tan talentosa, tan osada y divertida que contaba cosas que no se atrevía a contar nadie. Lo hacía, además con un rigor en el trabajo que no lo tenían muchos otros directores considerados más intelectuales. Fue una experiencia magnífica. Sabías que todo lo que ese señor emprendía iba a provocar algo y así ha sido. Solo hay que ver la cantidad de premios increíbles que se está llevando con su última película (Dolor y gloria), aparte de que los actores, como Antonio Banderas, están fantásticos. Yo lo pasé muy bien con Almodóvar. He tenido con él una relación muy familiar. Todo lo que proponía era tan interesante y divertido que lo único que tenías que hacer era poner las antenas y tener las orejas bien abiertas. Hay mucha gente que se sabe mis personajes con Almodóvar de memoria, es increíble. Es como la teoría esta de que no hay personaje pequeño, que tres frases pueden ser una luz.

P Aunque no abundan los papeles para mujeres de más de cincuenta años, su carrera no ha experimentado un bajón, mas bien al contrario...

R Yo he tenido mucha suerte porque he contado con el teatro, un medio donde todavía hay un poco más de posibilidades de papeles para mujeres de edad. Además, he tenido una manera de plantearme mi profesión en la que no me ha importado interpretar cosas muy pequeñitas.

P ¿Cómo ve el panorama actual cinematográfico, televisivo y teatral? ¿Mejor o peor que hace veinte años?

R Peor. No me refiero al talento, que en España es inmenso, sino a la enseñanza y la cultura, que han dado un bajón horroroso en nuestro país. Lo que pasa es que sigue saliendo gente, que consigue, a pesar de todo, tirar para delante con proyectos increíblemente buenos, pero las ayudas a la cultura han retrocedido. Además, se han inventado esa mentira de que los actores somos millonarios a los que nos subvencionan. Cualquier empresa de nuestro país se lleva infinitamente más dinero de lo que pueda llevarse todo el cine español, así que eso es una gran mentira. Hay que proteger la cultura, incentivarla, ayudarla y quererla porque es una de las cosas más importantes, aunque no sea algo inmediato como la sanidad o la educación. Un país culto es un país que progresa.

P ¿Se le pegan los personajes?

R A veces, no mucho. Recuerdo que en ¡Ay Carmela! me pasó un poco. Se te pegan los personajes durante el tiempo que estás haciendo ese papel y bienvenido sea ese pegamento porque sirve para comprenderlos más, pero luego hay que bajarse de la nube. Pero hay cosas de ellos que está bien que se te peguen para toda la vida. A mí los personajes siempre me enseñan cosas. Cuando encarnas un papel en el teatro durante un tiempo, como en el caso de Juntos, es inevitable que algo se te quede, sobre todo si eres un actor emocionalmente implicado. Muchas veces para aprender de un personaje chungo, al principio te defiendes mucho diciendo «yo no soy tan hija de puta», pero luego indagas y te das cuentas que el ser humano tiene dentro un volcán de cosas y que justamente está en el libre albedrío y en la sensatez no sacar lo chungo que tenemos, que sí existe y está ahí dentro.