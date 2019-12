Coque Malla presenta este viernes en Málaga su disco '¿Revolución?'

Coque Malla presentará su nuevo disco '¿Revolución?' en Málaga. En concreto, el concierto se celebra en la Sala París 15 este próximo viernes, 27 de diciembre. Coque Malla quería para '¿Revolución?' construir un repertorio que contuviese todos los espectros musicales. Ese, según Coque Malla, era su punto de partida sónico.

Así, ha grabado una de las mejores interpretaciones de su carrera, según han precisado desde la organización, al tiempo que han recordado que Coque Malla se encuentra inmerso en la gira de presentación de este disco tan especial con varios 'sold outs' ya a sus espaldas.

A juicio de Coque Malla, "'¿Revolución Tour?' es la gira más apetecible y gustosa que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando durante todos estos años y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina, sólo de imaginarme subido a sus escenarios".