La Térmica acoge en 2020 a nuevos talentos en su programa de residencia

El Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha dado a conocer los nombres de los seis seleccionados para su programa de residencias artísticas, 'La Térmica Creadores'.

Dicho programa permitirá una vez más a seis artistas de cualquier parte del mundo poder alojarse en sus instalaciones desde principios de febrero hasta primeros de junio de 2020, y disponer de los medios técnicos y económicos para desarrollar sus ideas, que servirán, además, para dotar de contenidos al centro. Los participantes recibirán una ayuda de 2.400 euros de apoyo a la producción. Los 'Creadores 2020' son Abel Jaramillo, el colectivo García Fernández, Antonio Montesinos, Delia Boyano, Jorge Isla y Virginia López-Anido. Sus proyectos han resultado elegidos entre más de 215 propuestas recibidas desde todo el mundo.

Los artistas fueron seleccionados por un jurado formado por Elena Ruiz, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza; Enrique Juncosa, escritor y comisario de exposiciones; y Guillermo Espinosa, periodista cultural y comisario de exposiciones. Los miembros del jurado destacaron la variedad de temáticas y la multidisciplinariedad de los proyectos recibidos, así como el potencial de los artistas jóvenes, haciendo enfásis en el significado más que en la forma.

Abel Jaramillo (Badajoz, 1993) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha y Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco. Su proyecto 'No Hamlet' plantea una revisión de la idea de Hamlet, que parte tanto del clásico de Shakespeare como de la versión realizada por Celestino Coronado, así como otras interpretaciones de la obra, ahondando en la idea de la muerte, la imagen fantasmal y la construcción de relatos a través de una práctica híbrida entre el audiovisual experimental y la producción objetual.

Jorge Isla, (Huesca, 1992) desarrollará su proyecto Still Life, que toma como punto de partida sus antecedentes en lo que respecta a la producción artística, muy enfocados al lenguaje fotográfico, provocando mediante este acto una nueva puesta en valor de los productos en otro mercado diferente al cotidiano e inscribirlos en el mercado de arte como piezas únicas. Delia Boyano (Málaga, 1994) es graduada en Bellas Artes (2016) por la Universidad de Málaga, y tiene un Máster en Performance Design and Practice en Central Saint Martins College of Arts and Design (Londres, 2018). Su proyecto 'The Pirate Project' contempla la instalación y ejecución de un diario de viaje con el objetivo explorar el concepto de cultura migratoria en el contexto de la ciudad intercultural de la era global. Garcia_Fernández son Begonya Garcia (Barcelona, 1983) y Alfonso Fernández (Sevilla, 1983). Actualmente viven en Madrid, donde son co-fundadores del espacio #Ey!Studio situado en el barrio de Carabanchel. Su proyecto 'Ploic_ploic_ploic_ploic_ploic_ploic_' es un vídeo ensayo que parte de una investigación historiográfica entre los espacios de ocio vinculados con el agua destinados a terapias de relajación de la psique y cuerpo cansado productivo y reproductivo..

Antonio R. Montesinos (Ronda, Málaga, 1979) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y ha cursado el Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su trabajo aborda temáticas como la ciudad, el urbanismo, el DIY, el bricolaje, la ficción y el impulso utópico. Su proyecto 'Hijos del Relax' pretende explorar, estudiar, documentar y disfrutar el denominado 'Estilo del Relax'.

Pretende realizar una auténtica «arqueología del ocio» a través de fotografías e instalación escultórica, emitiendo un juicio crítico, pero a la vez reivindicando y poniendo en valor este patrimonio arquitectónico.

Virginia López-Anido es una artista norteamericana que trabaja con las relaciones de formas abstractas, estructuras recurrentes y el cuerpo. Su trabajo interdisciplinario mantiene un interés en la selectividad y relación de los materiales, el proceso de deconstrucción, y la exploración de recursos tangibles. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Su proyecto interdisciplinario está basado en su investigación artística entre las relaciones de formas abstractas, las estructuras recurrentes y el cuerpo. Propone una investigación en esos momentos en que estas formas conforman un espacio único, concentrando en la metodología y la práctica de la forma escultural.