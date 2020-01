El Niño Snake: adiós viperino de la serpiente malagueña

El rapero malagueño decide abandonar el micrófono y los escenarios tras 15 años de trayectoria consolidada, alabada por la parroquia de la rima y respetada por los colegas de profesión. Iván Díaz, eso sí, se despedirá a lo grande, con un concierto en su sala favorita, La Trinchera, la próxima Noche de Reyes. Le acompañarán en la cita Gordo Master, Delaossa y Fernando Costa.

El hip hop malagueño lleva años brindándonos excelentes noticias, protagonizadas por talentos de la rima y la mesa de mezclas que se pasean por España y Latinoamérica dejando constancia de sus habilidades al micro y la consola (el colectivo Space Hammu y Foyone quizás sean los abanderados boquerones más destacados de las últimas temporadas) pero no todo es siempre éxito y perspectivas de futuro. Y es que hace tiempo que la escena nacional de la rima se enteró de una triste noticia: El Niño Snake lo deja. «Me retiro del panorama y de los escenarios ya que quiero volver a hacerlo como al principio: por pasión y diversión. No podía hacerlo sin despedirme en mi ciudad, con invitados de honor y en la q fue mi casa año tras año. Y en la Noche de Reyes», publicó el malagueño en su cuenta de Instagram. La Trinchera, cómo no, acogerá el, esperemos, hasta luego del rapero, que aparca una carrera de 15 años de exigencia y valentía. Le arroparán sobre el escenario tres pesos pesados: Delaossa, Gordo Master y Fernando Costa.

Sus fieles seguidores tienen muy claro que Iván Díaz es uno de los mejores rimadores secretos de nuestra escena, desde la independencia más absoluta, desde un canal de YouTube lleno de grandes temas. Lo suyo no es bling bling ni chorradas; sino palabras salidas de la autoobservación más crítica. Su música es poco accesible, exige al oyente, de bases oscuras y con unas letras, digamos, poco soleadas: «La verdad no me veo en un tema riéndome y bailando», comentó hace unos años El Niño Snake a FlowFreaks en una de las escasas entrevistas que ha concedido. Mucho ha rimado desde que se diera a conocer en 2003 con colaboraciones con Keyo y Jefe de la M. En 2004 sacó su primer maxi, '¿Puedo jugar?', producido por Jefe de la M y Big Hozone. Desde entonces empezó a acompañar a Triple XXX en sus directos. En 2005 sacó junto con su grupo Tríada otro maxi, producido por Jefe de la M y Big Hozone. No fue hasta 2007 cuando editó su primer LP, 'En Blanco y Negro', con colaboraciones de Tote King, Shotta, Jefe de la M, Ijah y Jokerfeller. En mayo de 2010 sacó un disco en descarga gratuita, Punky Rap. Tres entregas continuaron su legado: Snake (2012), DL50 (2014) y 3:33 (2017). Siempre contundente, siempre exigente, despreciando lo fácil. Se le echará de menos.