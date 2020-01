Un 2020 taurino con demasiados interrogantes

Hemos comenzado un año 2020 que, en lo taurino, se nos presenta en la provincia de Málaga con excesivos interrogantes. A la incertidumbre que a nivel nacional genera un gobierno que, presumiblemente, va a estar apoyado en declarados antitaurinos, en nuestro caso concreto se dan circunstancias que, a día de hoy, no nos permiten aventurar cómo será la temporada 2020.

Todo parte de la falta de adjudicación de la gestión de la plaza de toros de La Malagueta, el primer coso de la provincia. De hecho, se fue 2019 sin que se cumplieran las previsiones de tener publicado por parte de la Diputación de un pliego que determine las condiciones en las que deberán concurrir las empresas interesadas en licitar. Aunque se está trabajando en su redacción, como suele suceder en todos los concursos públicos, los trámites burocráticos se van dilatando y de momento no han trascendido oficialmente detalles fundamentales como puedan ser los años de adjudicación, las condiciones económicas o el número de espectáculos.

El tiempo apremia, y una vez concluidas las obras de La Malagueta (cuyas llaves serán entregadas por la empresa constructora a la propiedad en los próximos días), la temporada 2020 arrancará el 28 de febrero con el Día de la Tauromaquia que impulsa la Fundación del Toro de Lidia. Unas semanas después debería haber ya empresa para programar el festejo de Semana Santa. Por tiempos, parece improbable llegar a esta fecha con el concurso resuelto, por lo que ya se baraja como alternativa hacer una concesión temporal para solventar este vacío empresarial. Esta fórmula ya fue la elegida en 2013 para que José Cutiño organizara por un procedimiento urgente la corrida del Domingo de Resurrección, resultando posteriormente ganador del concurso convocado a partir de la Feria siguiente.

No es éste el único pliego vinculado a La Malagueta que deberá publicar en breve la Diputación, ya que también aguardan los relativos a la explotación del nuevo restaurante así como de la gestión turística del inmueble. En junio, además, concluye la adjudicación a los actuales gestores de la Escuela Taurina, que se encuentra en una delicada situación ya que, de un lado no existe ninguna empresa taurina que facilite aún por canon los tentaderos precisos para la preparación de los alumnos, y además existe la incertidumbre sobre la continuidad de la actual gerencia, que dificulta la realización de los habituales intercambios con otras escuelas por no saber si se podrá corresponder en el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta de este nuevo año.

Este 2020 también debe ser el de la puesta en marcha del nuevo centro social de La Malagueta, que dará vida al coso durante todo el año, y para el que la Diputación ha destinado una partida de 600.000 euros en sus presupuestos.

Fuera de La Malagueta, la gran duda se cierne sobre Marbella, plaza cerrada desde 2016 y que actualmente se encuentra inmersa en una gran rehabilitación para transformarse en un gran equipamiento cultural para la ciudad. Sin embargo, el equipo de gobierno encabezado por la popular Ángeles Muñoz se resiste a aclarar si la tauromaquia va a tener cabida en su programación o quedará excluida.

Si no ocurren cambios poco probables, otros cosos que permanecerán cerrados al uso para el que fueron concebidos serán los de Torremolinos, por decisión política de los socios de gobierno de PSOE y Adelante, o Benalmádena, a la espera de una intervención que impida su ruina total. Tampoco hay noticias sobre la reapertura de la bonita plaza de Mijas, cerrada por falta de rentabilidad económica.

Mejor perspectiva hay para las demás plazas permanentes de la provincia, como la de Estepona, que acogerá en julio un festejo que servirá para homenajear al diestro malagueño Salvador Vega, que este año ha anunciado su regreso a los ruedos. En Antequera, donde el Ayuntamiento siempre opta por una concesión anual, no se prevén grandes cambios y todo apunta a que el empresario Jorge Buendía seguirá al frente del proyecto; mientras que en Fuengirola, la empresa Tauroemoción afrontará el segundo de los diez años por los que tiene adjudicación. Sin embargo, tras la gran expectación que generó la instauración de una gran corrida nocturna en el pasado mes de agosto, que supuso un gran éxito, la afición costasoleña acogió como un jarro de agua la decisión de no ofertar ningún festejo mayor en la Feria del Rosario. Carratraca, por su parte, seguirá siendo sede de distintos espectáculos de la Escuela Taurina.

Ronda

Caso aparte en el de Ronda, cuya plaza de la Real Maestranza está cedida al diestro Francisco Rivera Ordóñez, y que el pasado protagonizó un conocido desencuentro con el Ayuntamiento al decidir apartar la fecha de celebración de la Goyesca de la Feria de Pedro Romero. A día de hoy no ha trascendido si ha habido acuerdo entre las partes para retomar una normalidad que parece la más satisfactoria para todas las partes.

Finalmente, se volverán a instalar diferentes plazas portátiles en localidades con gran tradición como son Villanueva del Rosario o Benamargosa, entre otras, a las que este año se incorpora Sierra de Yeguas, que presentaba el primer cartel confirmado para esta temporada con un festival que se celebrará el 8 de febrero con la participación de la rejoneadora Lea Vicens, los matadores Javier Conde, El Cid, Miguel Ángel Delgado y Pepe Moral, y el novillero Julio Romero.