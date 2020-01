Todas las claves para conocer a fondo a los Reyes Magos

Y por fin llegó ese día donde la ilusión es sin duda la protagonista. Los Reyes Magos de Oriente se harán presentes esta noche en todos los hogares españoles y nos cargarán de regalos, pero sobre todo a los más pequeños de la casa. Tras una tarde ajetreada de cabalgatas toca irse a dormir pronto y esperar la visita de sus Majestades. Para los padres son también días de contestar a preguntas un tanto incomodas y que nunca se sabe muy bien que contestar. Los niños que van rondando ya los diez años cada vez más se preguntan el origen y la magia de los Reyes. Hasta ahora, los padres han salido airosos de estas situaciones como han podido, pero a partir de ahora y gracias a un malagueño ya existe un manual para responder a todas las preguntas de los niños sobre los Reyes Magos de Oriente. Se trata del texto 'Los Reyes Magos, manual para padres en apuros'. El artífice de este manual ha sido el director, productor y guionista Kike Mesa. Pionero en la gestión de festivales de cine, director de populares largometrajes de terror, series de ficción y documentales Kike Mesa ha creado un pequeño libro que en treinta dos páginas da respuesta a esas preguntas que más se repiten sobre los tres reyes de Oriente. « Este proyecto nace por que soy padre de dos mellizas maravillosas que cuando se fueron haciendo mayores comenzaron hacerme preguntas sobre los Reyes y yo iba haciendo un argumentario que justificaba todas estas preguntas, iba creando un universo. Eso sí, tenía que ser un universo consistente y serio ya que la mayoría de los padres tendemos siempre a contestar estas preguntas de la manera más sencilla posible», señala Mesa.

Empujado por esa curiosidad de sus hijas y su ilusión y fe absoluta por los Reyes Magos, Kike fue dándole forma a un universo donde constata científicamente la vida y la función de Melchor, Gaspar y Baltasar. Un universo que da forma en un guión para un largometraje que este director malagueño ya tiene todo cocinado para su hacerlo factible en un par de años. ¡Existen!. El poder de la ilusión, cuenta la historia de como una niña descubre toda la verdad sobre los Reyes Magos. «Siempre he pensado que los Reyes Magos no han tenido su historia, así como sabemos todo sobre la vida de Papa Noel de los Reyes Magos no sabíamos nada, además no han evolucionado son de cartón piedra. Entonces yo me permití evolucionarlos y crear un historia que cuente los 2020 años de historia de estos personajes tan importantes en nuestra sociedad», dice Kike Mesa.

Como antesala a la película el director ha querido publicar este pequeño libro, para que todo aquel que lo lea se vaya adentrando y conociendo la historia real de los Reyes, y como su autor asegura no tiene otro objetivo que convertirse en el manual de ayuda para todos los padres cuando llegan estas fechas y le surgen las dudas a los niños.

«Este libro es el gran regalo de las Navidad porque, tras entrevistarse con los Reyes Magos, Kike Mesa ha conseguido las claves para salvaguardar el poder de la ilusión e incrementar la energía de la Gran Magia. En nuestras manos está que la noche del 5 de enero todos los niños se vayan a la cama convencidos de que, al menos, un día al año la realidad se reconcilia con el sueño y es posible disfrutar de ambos al mismo tiempo, aunque algunos se merezcan carbón... Y este milagro va aún más lejos porque alcanza incluso a las pantallas; el gran oráculo de la ilusión. Por fortuna, el autor, Kike Mesa, también es productor y realizador y ha aprovechado su entrevista con los Reyes Magos y la génesis de este libro para rodar una película contando la verdadera historia de sus Majestades», escribe Beatriz Russo, poeta y narradora que ha sido la encargada de escribir el prólogo de Los Reyes Magos, manual para padres en apuros. « Colaborar con Beatriz ha sido un autentico lujo ella que también es madre de un niño de diez años y cree en los Reyes Magos ha entendido a la perfección todo este universo tanto del libro como el de la película», afirma el guionista malagueño.

El texto de Kike Mesa ha sido editado por la editorial malagueña Delena y estará disponible en librerías muy pronto y a un precio bastante asequible, además el libro estará en todas las plataformas online.