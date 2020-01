«Tanto el teatro como la vida me gustan sin artificios»

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) cumplirá el año que viene tres décadas en la escena española, si se considera como su debut en la misma su paso en 1990 por el programa de humor de Telecinco Tutti Frutti. Además de Filosofía, Viyuela estudió Arte Dramático y ganó sus primeros dineros haciendo parodias mudas con objetos. Pese a que la tele le ha dado popularidad, el horno donde realmente se ha "cocido" como actor es el teatro: ha participado en más de quince montajes, el último un clásico del siglo XX como 'Esperando a Godot', que se estrena mañana en el Teatro Cervantes.

Un hombre torpe, una silla plegable y ninguna palabra, con tan poco hizo usted un sketch que forma parte del imaginario español del humor. ¿Esperaba tal éxito?

Me sorprendió muchísimo en su momento y luego, dándole vueltas al hecho de por qué ocurrió aquello –que fue la llave que me abrió todo lo que vino después– creo que había mucha verdad en el número. Acababa de salir de la Escuela de Arte Dramático y era un puro ejercicio de supervivencia porque no era fácil encontrar trabajo.

Aquel personaje era, en el fondo, un payaso...

Sí, pero yo no lo sabía. Construí el personaje pensando en lo que a mí me haría reír si fuera el espectador e inconscientemente le aporté detalles de Charlot, del Gordo y el Flaco, de Buster Keaton y de otros payasos que a mí me inspiraban. Años más tarde hice cursos de clown y entonces lo vi claro: había creado un payaso sin pretenderlo.

¿Y está a gusto en esa piel?

Sí, cada vez con más rotundidad; y me gustaría incluso tomarme la vida con la actitud vital que se la tomaría un payaso. Ese es un oficio que va más allá de la profesión actoral, es algo vocacional, profundamente humano... Prefiero, cuando llegue el momento de hacer balance, ser considerado payaso más que actor.

Tal y como parece demostrar el éxito de aquel sketch, ¿menos es más?

Sin duda. Si hablamos de teatro, a mí me gusta con cuanto menos artificio mejor porque lo superfluo estorba de cara a encontrar la esencia de lo que quieres contar. Y en la vida lo mismo, tendemos a llenarla de artilugios que nos impiden movernos con libertad y nos alejan de las cosas verdaderamente importantes.

Usted se ha significado políticamente, primero en Podemos y ahora en Más País. ¿Por qué se mojó?

Tenemos la obligación moral de ser sinceros, decir a la cara lo que pensamos e intentar cambiar lo que no nos gusta sin temor a la factura que te puedan cobrar. Esa es una buena manera de sanear nuestra convivencia.