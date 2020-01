¿Qué ver del Festival de Teatro de Málaga?

Otro año, y como regalo de Reyes, dará comienzo el Festival de Teatro de Málaga. Hoy mismo. Ya van 37 ediciones. En ésta estrenamos programadores. Así que la curiosidad por conocer los espectáculos de la extensa, muy extensa, cartelera nos lleva a echar un vistazo por encima al librito que podemos retirar en el mismo teatro, o en la web, en Pdf, como uno quiera. Empezamos a seleccionar. Nos anima tanta variedad. Avanzamos.

Espera, espera, espera, vamos a ir tomando nota. 'Bells and Spells', espectáculo de Victoria Thierrée-Chaplin con Aurelia Thierrée. Por supuesto, hay que ir. No es la primera vez que vemos a Aurelia y es sinónimo de garantía. Esto le imprime carácter internacional al festival. Que cuando era internacional nos mostró espectáculos verdaderamente impresionantes. Anotado.

¿Qué más? 'Esperando a Godot', con Pepe Viyuela. Seguro que en unos de esos personajes que le encajan tan bien y donde logra interpretaciones magníficas. Además, lo dirige Antonio Simón, que dirigió la obra 'Yo, Feuerbach' en el Teatro de La Abadía. Agendado también.

Viene Imanol Arias con 'El coronel no tiene quien le escriba'. Una ocasión para ver a este actor sobre las tablas. Interesante porque no recuerdo haberlo visto. Y Mestiza interpretada por Gloria Muñoz. Una de esas grandes actrices con la que disfrutar de una buena interpretación. Me gusta. A la lista.

Lo mismo que Blanca Portillo. Cómo no ir a verla en 'Mrs. Dalloway', de Virginia Woolf, si es una de mis debilidades en cuanto a actrices. Igual que Adriana Ozores que también viene con Los hijos. Y nada más y nada menos que dirigida por David Serrano, claro el de Billy Elliot.

También viene La Zaranda o al menos es una obra dirigida por ellos. La Zaranda logra emocionar con sus presentaciones. Es ese tipo personal de teatro que uno no se cansa de ver porque es excelente. A la lista.

Pero espera, acabamos de empezar, son las primeras páginas. Habría que seleccionar. Más adelante. Ahora vemos si lo dejo en cinco como mucho. Pero si también está Eusebio Poncela con 'El sirviente'. Y nada menos que Carmen Maura con 'La golondrina'. He oído hablar de ésta muy bien. A ver, si cambio a Blanca por Carmen y a Eusebio por Imanol... El Brujo, Chapitó, El CDN. A lo mejor si este mes cambio los filetes por espaguetis. Nancho Novo en 'Trigo sucio'. Cómo no ir. Ah, Chico García, pedazo de actor, en el monólogo 'El perro'. Y David Mena en 'Numancia' ocupada dirigida por Pedro Hofhuis. No puedo faltar 'Historias Dobles' con Manuel Salas en, siempre genial. Ni 'Macho' de Stroke114. Hombre, Juanma Lara trae 'Hambre'. Y David García-Intriago con 'Bacanal' en el Málaga Palacio. Así no se puede. ¿Y lo que se ha quedado fuera de la lista? Quien dice cinco dice diez.