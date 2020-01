El Festival de Teatro «resucita» a la Whitney Houston más icónica y romántica

La química y amor de Frank Farmer y Rachel Marron inundará el Teatro Cervantes en la 37º edición del Festival de Teatro con el musical El Guardaespaldas de la mano de la compañía LetsGo, con Octavi Pujades y Chanel Terrero en los papeles protagonistas. Serán ocho funciones del 15 al 19 de enero.

El musical dirigido por Federico Bellone, basado en la película que marcó los años 90, cuenta con nuevas canciones hasta sumar 16 temas, de los cuales algunos forman parte del show y otros siguen contando la historia de amor. «Jugamos con esas dos puestas en escena: show y con el avance de la historia mediante la música», explicó la actriz Chanel Terrero, que da vida (con Khaoula Bouchkhi) a Rachel Marron, el personaje encarnado en el filme por Whitney Houston. Entre su repertorio destacan éxitos de la diva del pop como Run to you, I have nothing, So emocional, One moment in time, Queen of the night o I wanna dance with somebody.

«Es un complemento perfecto para toda la gente que vio la película; verlo en teatro es otra sensibilidad», afirmó el director de la gira de El Guardaespaldas, Carlos Alexandre. Aseguró que los espectadores van a ver un «espectáculo musical con una historia romántica con todos los temas y de los que seguro vamos a disfrutar», subrayó.

Para Octavi Pujades, que interpreta a Frank Farmer (o sea, Kevin Costner) en el El Guardaespaldas, se trata de una obra apta para todos los públicos y que «pone el listón alto: «Hay que estar a la altura de las exigencias y expectativas de la gente». El intérprete hizo hincapié no solo en la parte musical de la obra, sino en la parte textual, que complementa las canciones y conforma la obra completa, fiel a la versión cinematográfica.

Ambos protagonistas revelaron que no han querido ver el filme, puesto que prefieren «seguir las directrices de los directores» y dejarse llevar por los personajes. La actriz explicó que para prepararse el papel de Whitney Houston, ha visto vídeos de sus actuaciones en directo, mientras que Pujades solo ha recuperado ciertas partes de la película, que le han ayudado con el personaje de Frank Farmer.

Los actores y el director coinciden en la dificultad técnica que conlleva desarrollar el espectáculo con cambios de escenografía y vestuarios constantes para hacerlo lo más fiel a la película; aseguran haberlo solventado «con luces, escenografía y movimientos». Así que no se preocupen los fans del filme: «La gente que venga lo va a disfrutar, va a recordar con gusto la película y va a encontrar cosas muy buenas», aseguró Pujades.

Lo cierto es que el musical cuenta con el respaldo del público, ya que las entradas están «prácticamente agotadas» a escasos días de su estreno en el Cervantes. En principio se programaron siete funciones, pero decidieron representar una más por la gran acogida en taquilla. «Estamos muy contentos con la acogida entre el público», comentó el director del Cervantes, Juan Antonio Vigar, que aseguró que este año, coincidiendo con el 150 aniversario de «la casa de la cultura», están trabajando en traer obras «del mejor nivel» a la ciudad.

«Es una oportunidad única tener este musical basando en la clamada película», comentó la concejala de Cultura, Noelia Losada, que invitó a los malagueños «a recrearse en esta bellísima creación y estupendo musical».

No es la primera vez que LetsGo estrena en el Cervantes. Porque suyos son los musicales que han pasado por el teatro azul como La Familia Addams, en 2018 o Dirty Dancing, en 2017, que bajaron el telón con grandes cifras.

Málaga es la primera cita de la gira andaluza de El Guardaespaldas. El musical, que continuará en Córdoba y Sevilla para continuar recorriendo ciudades a lo largo y ancho de la geografía española.