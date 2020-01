Banderas podría lograr hoy su primera nominación al Oscar como Mejor Actor

Desde que ganó la Palma de Cannes por su interpretación en 'Dolor y gloria' el nombre de Antonio Banderas empezó a sonar como uno de los más que posibles candidatos al Oscar por su papel en el filme de Almodóvar. Un ruido que pronto empezó a ponerse negro sobre blanco con diversos artículos y posts con quinielas sobre los más que probables nominables para los premios de Hollywood que incluían al malagueño. Hoy, por fin, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará las nominaciones de la nonagésimo segunda ceremonia de los Oscar y nuestro Antonio tiene todas las papeletas para hacerse un hueco entre ellas. Sería su primera nominación.

Otro asunto es que logre la estatuilla; está francamente difícil, primero porque lo haría por una película en lengua no inglesa, estrenada en un limitadísimo número de cines estadounidenses (y, por tanto, poco popular; recordemos que los Oscar son, también, un espectáculo televisivo, que busca atraer audiencias) y, segundo, porque en la competición también estará casi con toda seguridad Joaquin Phoenix, cuyo controvertido Joker ya le arrebató al malagueño el Globo de Oro. Otros contrincantes podrían ser Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (ambos por Érase una vez en Hollywood), Timothée Chalamet (The king) y Taron Egerton (Rocketman).

Lo mismo ocurrirá con la propia 'Dolor y gloria', que seguro se colará en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa; ahí también estará la surcoreana 'Parásitos', de Bong Joon-ho, que está protagonizando un pequeño culto ya en EEUU (el productor y director Adam MacKay está preparando una serie inspirada en el filme). Es probable que Almodóvar se haga un hueco en otras candidaturas: recordemos que con 'Hable con ella' ganó el Oscar al Mejor Guión Original y fue nominado al de Mejor Director.

Sea nominado o no al Oscar, lo gane o no, lo cierto es que Antonio Banderas ha tenido en el Salvador Mallo de 'Dolor y gloria' el gran papel de su carrera cinematográfica para la crítica y los cinéfilos. Y ese reconocimiento ya no se lo podrá quitar nadie.