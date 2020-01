La editorial como «red de cuidados»

«Lo que se entrega a la editorial, el manuscrito, es algo muy, muy valioso. Lo sé porque soy autor. Ahora he descubierto que me gusta cuidar y acompañar a alguien en el camino de publicar sus palabras». Lo dice Angelo Nestore, uno de los poetas jóvenes más reconocidos de nuestro país, que ultima el nacimiento de una aventura ilusionante: una editorial que ha bautizado como Letraversal y que pretende que sea «una red de cuidados». Qué bonito que un autor reinvierta lo que ha ganado con la poesía en la poesía de los demás, en alimentar con lo cosechado con sus palabras las palabras de los demás.

Nestore, italiano afincado desde hace varios años en Málaga, no sólo es un autor multipremiado (en su currículum, el Emilio Prados y el Hiperión); también dirige el festival de poesía Irreconciliables, junto a Violeta Niebla. Esa cita y un encuentro con un autor, Alberto Conejero, están detrás de Letraversal: «Con Irreconciliables me di cuenta de que de la poesía no sólo me gusta el libro como artefacto sino también la labor de cuidar y compartir. El empujón final para arrancar el proyecto de la editorial fue escuchar a Alberto recitar unos poemas inéditos en Madrid y pensar: Me encantaría poder acompañar a Alberto en este camino».

, ahonda en la mirada poética de un autor más conocido por su fundamental faceta en el teatro español contemporáneo. El otro volumen pertenece a una de las figuras más singulares del pensamiento de hoy,que debuta en la poesía con Excepción, «un poema sobre negar el futuro y calles que arden».

Nestore habla con orgullo evidente de los primeros lanzamientos de su sello. «Queremos que los libros de Letraversal remuevan, que la gente salga cambiada de la lectura de los libros de nuestro catálogo. Por eso a nivel simbólico, metafórico, la idea de la flor y del cuchillo [es el leit motiv de la editorial] una belleza que duela, que se basa en los versos de E.E. Cummings, la rosa qué perfecta es con manos asesinas».

En Letraversal la periferia es un concepto fundamental: primero, porque nace desde Málaga («Nos parece importante reivindicar la edición desde un lugar no central de la producción editorial como Madrid»); y segundo, porque, por la condición de inmigrante del propio Nestore, asegura, prestará atención a otros idiomas, a otras culturas: autores de América Latina, Italia y en lenguas como el rumano, el griego, el sueco...

Nestore, que pronto publicará en Pre-Textos, no utilizará su sello editorial para lanzar un poemario personal. «Trabajaré sólo como editor y probablemente también como traductor o como cotraductor en algunos casos. La labor de edición ya va a robar mucha energía y mucho tiempo, por lo que prefiero dedicar todo mi esfuerzo en estas tareas», zanja el poeta, quien, por cierto, confiesa que la labor editorial le ha terminado influyendo de alguna manera como autor: «Como autor he aprendido que hace falta ser muy paciente y que hay que entender que la máquina editorial funciona con márgenes de tiempo muy largos. De hecho, nosotros tenemos ya el catálogo 2020-2021 casi cerrado, y ya vamos por el de 2022. Para entrar en los canales de distribución hay que ser previsor y cumplir ciertas reglas que impone el mercado». Más información sobre Letraversal en su página web, www.letraversal.com.