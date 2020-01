'Museum', un montaje en clave de género con grandes obras de arte

El humor de 'Oh vino' y de 'Bacanal' que tantos éxitos le ha reportado al actor malagueño David García-Intriago, fundador de la Líquida, no podía faltar en 'Museum', su trabajo como director escénico junto a Susana Almahano, con quien comparte idea original. La alianza de ambos ha dado como fruto un montaje para las familias «sobre la historia del arte, con tol arte, en un pis pas», aseguran. No olvidan la mirada de género y por eso, junto a los grandes maestros de la pintura como Picasso, Van Gogh o Velázquez entre otros, dirigen su mirada hacia las artistas Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola o Frida Khalo. Este divertido viaje por la historia de la pintura sin salir del teatro se estrena este fin de semana en el Teatro Cánovas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Las localidades están a la venta en la taquilla del teatro y www.teatrocanovas.es entre 6 y 8 euros.

«Desde el bisonte de Altamira hasta las últimas vanguardias artísticas el público no dejará de reír en este sorprendente viaje, porque el humor está en cada obra que presentamos en la función», declaró ayer Susana Almahano, directora, autora y actriz manipuladora en la obra. Después de estrenar con éxito en el Cánovas su primer espectáculo, 'Colores', une su mirada escénica con García-Intriago en una apuesta por lo didáctico dentro del teatro.

A lo largo de la obra, muy recomendada para mayores de tres años y sus familias, el público se sentirá dentro de un museo gracias a la escenografía y todos los elementos que la componen: actores, títeres, objetos y proyecciones en directo. Un espectáculo lleno de estímulos, aprendizaje y diversión.

En este recorrido teatral por la historia de la pintura conocerán las obras de los grandes maestros como Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vincci, etc. y de las grandes maestras, más desconocidas, como Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola o Frida Khalo, en un claro guiño por la igualdad de género.

La Líquida, como compañía, nace en 2014 con un estilo muy propio y arrollador, produciendo espectáculos contemporáneos llenos de humor, emocionantes y con puestas en escena puras e íntimas. Y la risa, siempre la risa, es por lo que apuesta su creador David García-Intriago, que asienta la compañía en la maravillosa capacidad de adaptación y transformación que desde siempre han tenido los cómicos frente a su oficio. Actualmente este actor está en el cartel del Festival de Teatro de Málaga, con 'Bacanal', hasta el 7 de febrero; la pieza es una experiencia teatral y culinaria que está repitiendo el éxito de 'Oh vino', agotando entradas.

Las personas interesadas en visitar este 'Museum' tendrán abiertas las puertas del Cánovas todos los sábados y domingos a las 18.30 horas y 12.00 horas, respectivamente, hasta el próximo 29 de marzo. Las localidades están a la venta en la taquilla del teatro y la web www.teatrocanovas.es entre 6 y 8 euros según descuentos.