Lluís Pasqual deja la dirección del Teatro del Soho

Nueva baja en el Teatro del Soho CaixaBank, el proyecto que Antonio Banderas inauguró el pasado mes de noviembre en su ciudad natal. Lluís Pasqual ha dejado la dirección artística del Teatro del Soho CaixaBank, según ha anunciado en una carta abierta difundida a los medios, en la que Banderas le responde agradeciendo su "esfuerzo, trabajo y cariño".

"Él me había confiado la muleta y el estoque, pero yo ahora le tengo que devolver los trastos de matar porque ahora el maestro, para seguir en lenguaje taurino, es él", señala en esta misiva Pasqual, uno de los fundadores del Teatre Lliure de Barcelona.

En la carta, que lleva por título 'Su turno, maestro', recuerda que Banderas le ofreció la dirección artística del teatro malagueño en un momento "no especialmente fácil" para él. "¿Cómo podía no ayudarle en la locura de abrir un teatro y hacer 'A chorus line' al mismo tiempo como actor?", se pregunta.

Pasqual, que asumió el cargo hace poco más de un año, se refiere en esta carta el momento en el que conoció al "actor joven" y recordó la "luz" que sintió cuando Banderas entró en la sala en la que hacían las pruebas para una obra de teatro.

"Desde entonces he intentado velar, como muchas otras personas, desde la cercanía o desde la distancia para que esa luz no se malogre, no se extinga y siga brillando no sólo por él sino por el justo egoísmo de millones de seres a los que sigue haciendo soñar desde la pantalla y ahora desde un escenario", ha destacado.

Por su parte, Banderas, quien este sábado participará con el espectáculo 'A chorus line' en la ceremonia de los Premios Goya, en la que aspira al galardón a Mejor Actor por 'Dolor y gloria', ha agradecido "de corazón" a Pasqual su "esfuerzo, el trabajo y el cariño que ha puesto para alumbrar al Teatro del Soho Caixabank". "Desde su sabiduría de avezado arquitecto teatral ha contribuido a edificar este teatro con unos sólidos cimientos que dan forma al que siempre ha sido mi sueño de tener un teatro en mi Málaga natal", ha transmitido a Pasqual, a quien espera el próximo mes de febrero en este teatro con su 'Romancero Gitano'. "Gracias también por tu sincera amistad y nos vemos en el escenario", concluye.

Recordemos que menos de una semana después de la inaguración del Teatro del Soho Miguel Gallego, primero su director y, con la incorporación de Pasqual, su asesor, abandonó el organigrama. "La razón, o las razones, que me impulsan a tomar esta difícil decisión es mi total desacuerdo con el sistema implantado en el mismo. Hasta el momento, he tolerado y mantenido esta situación por el compromiso que había adquirido con el proyecto y por la ilusión y los sueños que he depositado en él durante años. Pero todo tiene un límite, sobre todo por aquello de la dignidad y por el recorrido y la trayectoria vital y profesional que me une al mundo del teatro, al que amo profundamente", aseguró entonces Gallego en un comunicado.

"No deseo entrar en detalles, tan solo quiero decir que siempre he desarrollado mi profesión con cariño, respeto y entrega. Desgraciadamente aquí, en el Teatro del Soho, ha sido una tarea del todo imposible", proseguía Gallego en el texto.