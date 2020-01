"Últimamente no está muy bien visto lo de estar enamorado, pero yo lo defiendo"

Se puso La Bien Querida como nombre artístico porque este es su deseo: que la quieran bien. Ana Fernández suma diez años de trayectoria musical y presenta su último álbum, Brujería, el sexto. Aunque dice que de bruja tiene poco, con su aguda voz y sus tiernas letras es dueña de un poder cautivador. El próximo 8 de febrero ofrecerá un concierto en el Centro Cultural MVA.

Escuchando el disco es imposible no sentirse enamorada o enamorado. ¿Usted lo está?

Siempre estoy enamorada de todo, el amor es mi tema. Cualquiera puede deducir que estoy como una cabra, pero no. Este es el tema que se me da bien. Capto los momentos más intensos del enamoramiento. Una no está así todo el rato, estar exhausto todo el rato sería agotador.

¿Escribe cuando está exhausta?

Bueno, me meto en la canción. Entro en una especie de trance. A veces no sé si lo que escribo realmente me ha pasado, si me lo estoy inventando.

Algo parecido a lo que les pasa a los protagonistas de la canción ¿Qué?, incluida en el disco, y en la que canta Diego Ibáñez.

Sí, me pasa un poco eso cuando compongo. No sé lo que es real y lo que es mentira.

La brujería y lo esotérico comparten escenario con el amor en este último trabajo.

Sí. Se llama Brujería porque la quise relacionar con el amor. Cuando uno se enamora siente como si estuviera hechizado. De ahí viene un poco todo el concepto del álbum. En el formato físico del disco después de cada canción hay un hechizo que he creado, pero es magia blanca.

Ha compartido alguna vez que esta curiosidad por el tema del esoterismo viene de su padre, que además era músico, Txabi Villaverde.

Sí, mi padre estuvo años chiflado con el esoterismo, y en mi casa había millones de libros sobre el tema. Lo cuento como anécdota porque yo lo viví de una forma muy natural. Él hacía telequinesis, imposición de manos y se reunía con amigos para hacer sesiones de güija.

No es algo que se distinga solo en las letras, sino también en la música, que tiene en este disco un carácter mucho más envolvente.

Quería vestirlo así para que tuviera sentido con las letras. Cuando ya sabía de qué sería el disco y tuve un poco el tono de las canciones, hablé con Carlos René, que es el productor del disco, y le dije que teníamos que buscar un sonido así, mucho más cinematográfico, que transmitiera mucha magia y que fuera envolvente.

¿Cómo ha sido trabajar con el productor Carlos René por primera vez?

Ha sido muy guay. Se ha adaptado a mis gustos, porque al final soy su clienta. Es muy rápido, muy buen músico. Estoy muy satisfecha. Pilló rápido mis intenciones. Repetiré seguro.

Usted antes de dedicarse a la música se dedicó a la pintura. ¿Qué relación tienen estas dos disciplinas?

Todas las disciplinas artísticas, sobre todo si las hace una persona, tienen mucha relación. Sirven para exorcizarte: sacas lo que tienes dentro, toda la mierda. Por eso son tan curativas, te limpian, Y eso lo dice cualquier psicólogo.

En el disco hay distintas colaboraciones. Dos muy habituales, como la de Jota (Juan Ramón Rodríguez) de Los Planetas, con quien comparte una amistad muy estrecha desde hace mucho tiempo, y David, de La Estrella de David. Pero también está Diego Ibáñez, de Carolina Durante. Toda una novedad.

Pensé en Diego porque consideraba que el fraseo le iba muy bien, y la temática de la canción también: es muy fresca, muy adolescente. No es una colaboración puesta con calzador, lo pensé bastante. A Diego le conozco desde antes de que tuviera el pensamiento de dedicarse a la música.

Las canciones de La Bien Querida son claras, sin artificios.

Desde el principio decidí hacerlo así. Creo que en esto hay mucha influencia de Jota de Los Planetas. Otra persona que admiro muchísimo es Manuel Alejandro, un compositor que me chifla y que me parece de lo mejor que tenemos. Robe Iniesta también me hace flipar. Y las canciones populares también. Los temas que no tienen muchas metáforas son los que más me llegan.

¿Qué ingredientes son necesarios para realizar el hechizo del amor?

No lo sé... Es un misterio lo de estar enamorado. Para mí es muy importante. Ahora está muy mal visto estar enamorado, el amor romántico€ Pero yo lo defiendo, estoy a favor del amor bueno. El amor malo no es amor.

¿Cuánto tiene de bruja y cuánto de música?

De bruja poco, y de música... Hago lo que puedo con los pocos acordes que sé. Ojalá fuera muy buena. Aunque es lo que más me gusta. Soy muy exigente con mis temas, nunca estoy satisfecha. Cuando la gente se identifica alguno me siento súper halagada, es el regalo más bonito que le pueden hacer a alguien que crea algo.