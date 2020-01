"No sé si llego a muchos o a pocos, pero sí que mi música se escucha, no se oye"

La gira dará comienzo mañana mismo, con un sold out en la Sala Trinchera.

Little Pepe asegura ser el mismo niño que comenzó haciendo reggae como un juego y soñaba con llevarlo de Málaga hacia el mundo. «Recibo mucho calor de muchos sitios dispares del mundo y eso es precioso», confiesa pocas horas antes de comenzar la gira de su nuevo disco, El Real One Love.

P En Cachitos, el primer tema del disco, dice que es su mejor apuesta hasta la fecha. ¿Cómo define este nuevo trabajo?

R El Real One Love compagina muchas buenas facetas de mucha buena gente. Es una apuesta y un reto mayor, puesto que nos fuimos a la casa de SFDK, a la Factoría Creativa. Tiene mucha fuerza a nivel de producción, hemos mimado mucho las canciones y en él se suman muchas energías.

P¿Podríamos afirmar que es el disco en el que más estilos mezcla?

R Creo que sí. Hemos intentado hacer un disco sobre la base troncal del reggae, que es lo que yo sé hacer y lo que hago, pero intentando llevar ese reggae a otro nivel. Ahora que vemos cómo el reggae tiene una fuerza imperante, yo creía que mi reggae lo podía llevar a otro nivel y mezclarlo con otros géneros.

P Y lo hace. En este disco encontramos toques de bolero y flamenco, algo muy arriesgado, ¿no?

R Eso es lo principal de este El Real One Love, que he salido de mi zona de confort. Me pones una base de reggae, la escucho y sé hasta de lo que voy a hablar. Sin embargo, hay otro tipo de ritmos en este disco que me han seducido y a mí, como investigador de música y escritor, es lo mejor que me puede pasar, que siempre haya retos nuevos. Hemos tirado por otros ritmos y a mí eso me encanta.

P ¿Cómo está siendo la acogida del disco?

R Es un disco no tan al uso, alejado de lo que suelo hacer. En él hemos volcado la mejor energía que teníamos y la gente ha dicho que sí, que le gusta mucho el trabajo. Hay temas muy personales, como Aguacates y Mangos, con unos coros flamencos muy guapos. Al final, orgánicamente, ha sido uno de los que más ha gustado.

P ¿Considera que su público entiende realmente lo que quiere transmitir con sus canciones?

R Totalmente sí. No estoy muy pendiente de si me escucha mucha o poca gente, lo que sí sé es que los que lo hacen no me oyen, me escuchan, conectan con el mensaje. A mí nadie me dice que estaba en la discoteca bailando con una canción mía. Mi música siempre se asocia a momentos chungos, porque yo hablo de realidades por las que pasa todo el mundo. Intento proyectar fuerza para la gente y eso es lo más bonito que me queda, que mis canciones den energía para seguir a mucha gente del mundo.

P ¿Qué queda del Little Pepe que comenzó a hacer reggae como un juego?

R Es el mismo niño. Este disco me ha dado mucha energía de rejuvenecimiento, de volver a mirar la música con nuevos ojos. La música es el lenguaje universal de los dioses pero el negocio de la música es turbio, porque es comerciar con números de un talento y de un arte que debería ser más puro. Yo hago canciones para que la gente las escuche. Los músicos de mi nivel no vivimos de los discos, vivimos para cantar.

P Si tú supieras, la canción en la que explica cómo fueron sus inicios, ¿tan duro ha sido el viaje?

R Sí, si te pones a mirar por momentos, sí. Pero también hemos disfrutado mucho. Como decía el poeta, «caminante no hay camino, se hace camino al andar», y nosotros hemos caminado mucho, aunque se nos gastaran las bambas. De tanto andar, a veces nos salían rozaduras pero, hermana, duelen más las heridas del corazón que las físicas. Es más fácil sanar lo físico que lo del corazón. Así que sigo en esas de intentar sanar mi alma con la música.

P Es uno de los precursores de lo que ya conocemos como el reggae andaluz. ¿Qué es lo que le aporta esta tierra al reggae?

R Todo. El reggae nace del sufrimiento de un pueblo y, como dice Bob Marley, es la música de la gente. Nosotros vivimos en la playa, en el mar, somos marengos. La pena y el dolor son sentimientos muy arraigados en Málaga. Somos tan del sur... Por lo que me han dicho, el reggae de aquí es el que más se parece a la manera de entender la vida del original.

P La reivindicación y el crear conciencia siempre está presente en sus canciones. En este álbum lo vemos en temas como Llévame, ¿es algo intrínseco?

R Sí, me gusta que la gente piense. Que baile y se divierta pero que piensen y creen conciencia. No intento que piensen lo mismo que yo, ni mucho menos, sino que ellos mismos descubran y tengan su propio argumento sobre las cosas y no uno prestado.

P ¿Cuáles son los planes de futuro de Little Pepe?

R A corto plazo reventar el sistema con la gira nueva. Tenemos un show increíble para que la gente se quede loca. Empezamos con sold out este sábado. Vamos a llevárnosla a la carretera y visitaremos varias ciudades. Iremos a América Latina y haremos todos los festivales de verano. No parar, que es lo nuestro, tenemos un buen disco que ofrecer.