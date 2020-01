El centro cultural de La Malagueta se estrena con un viaje al pasado del flamenco

El blanco y negro protagoniza la escena. La muestra invita a recorrer el espacio expositivo en un viaje al pasado del cine español. La historia reciente del flamenco cuelga en forma de fotografías en la nueva exposición de Carlos Saura y todos los artistas con los que ha tenido la oportunidad de trabajar este director aparecen inmortalizados por el objetivo de este especial voyeur.

La Plaza de Toros de la Malagueta acoge, tras su remodelación, la exposición del reconocido cineasta aragonés, Carlos Saura, 'Flamenco'. La muestra será inaugurada esta tarde y estará colgada de la sala de exposiciones de esta plaza hasta el próximo 17 de mayo.

Cámara en mano, el también fotógrafo y escritor ha ido, a lo largo de su carrera profesional, inmortalizando los rodajes de sus películas en forma de imágenes. El mundo interior de los filmes más representativos del flamenco español cuelgan hoy de uno de los nuevos espacios expositivos de la plaza de toros de Málaga.

"Me he acercado al flamenco de puntillas, siempre con el respeto a una música que siento en lo más profundo y que al mismo tiempo se me escapa de los dedos", confiesa Saura. Las fotografías que recoge esta muestra reflejan el enorme respeto y admiración que el cineasta siente por este arte.

En un constante plano voyeur , Saura se ha convertido en el mejor espectador de sus películas. Desde un segundo plano, el objetivo de su cámara captó espectaculares imágenes de los artistas más reconocidos de la historia reciente del flamenco. Cristina Hoyos, Antonio Gades, Estrella Morente, Lola Flores, Rocio Jurado, Camarón de la Isla o Paco de Lucía son algunos de los rostros protagonistas de las fotografías de Carlos Saura. Los ensayos, los rodajes e incluso la preparación del guion, en la soledad de una habitación, fueron los escenarios escogidos por el artista.

Películas de la talla de 'Bodas de Sangre', 'El amor brujo', 'Salomé', 'Flamenco Flamenco' o 'Sevillana' vuelven a convertirse en las niñas de los ojos de Saura. La muestra se convierte, entonces, en un viaje por la trayectoria profesional de este director, en el que el blanco y negro se apodera de la escena y los recuerdos vuelan por la mente de todo aquel que recorre la sala de exposiciones.

Si por ironías del destino, alguien hubiese podido olvidar la interpretación de Lola Flores en 'Sevillanas', un enorme retrato de la Faraona es uno de los grandes protagonistas de la muestra. Con un espectacular vestido de cola, el lienzo atrapa, casi inevitablemente, la atención de los presentes. Junto a ella, Camarón de la Isla y Tomatito, guitarra en mano y junto a un cajón flamenco; Antonio Gades en el rodaje de 'Carmen' o Cristina Hoyos durante uno de los ensayos de 'Bodas de Sangre'. Entre otras muchas películas y momentos que componen este recopilatorio y homenaje a la trayectoria profesional de su autor.

Un total de 75 fotografías componen esta muestra, que se convierte en un espectacular álbum de recuerdos del cine español. Además de un viaje por el pasado del flamenco. "Pero proyectando hacia el futuro, porque las posibilidades del flamenco son amplísimas", matiza Saura. Las miras del director están puestas ya en un futuro próximo e, incluso, bromea con la idea de dirigir una nueva película, bajo el título de 'Flamenco Flamenco Flamenco': "He hecho flamenco y si la vida me acompaña haré flamenco".

El centro cultural de la Malagueta

La Plaza de Toros de la Malagueta ha sido recientemente rehabilitada. Más de cinco millones de euros se han invertido en la remodelación integral de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Tras esta reconversión se esconde un nuevo proyecto, puesto en marcha por la Diputación de Málaga, con el objetivo de convertir la plaza de todos en un centro cultural y de ocio.

A la inauguración de 'Flamenco' han acudido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la vicepresidenta segunda y delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid. El presidente de la Diputación ha aprovechado la ocasión para explicar en qué va a consistir esta nueva apuesta cultural. Salado ha asegurado que la plaza se sumará a los dos proyectos culturales de la Diputación, La Térmica y el Centro María Victoria Atencia. "Además, será un centro cultural de referencia, ya no solo en Andalucía, sino en España", ha asegurado.

El fin de este nuevo proyecto es el de dar un nuevo objetivo y una nueva utilidad al espacio y ponerlo a disposición de todos los malagueños. Con dos grandes espacios expositivos, dos salas de conferencias, un museo taurino y un restaurante, de Sabor a Málaga, con vistas al foso taurino, la remodelada plaza de toros ha abierto hoy sus puertas a todo malagueño y visitante.