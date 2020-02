"No tengo que justificarme ni demostrar nada, lo único que pretendo es expresar con libertad"

El diestro, que regresa a los ruedos para «demostrar que el toreo es un arte», ve «ridículo que tengamos que defender que la Fiesta es cultura, cuando hay muchos argumentos que así lo demuestran». Entre las plazas que pretende pisar se encuentra La Malagueta, aunque advierte; «El que me quiera ver que aproveche este año». Hablamos con el torero a la conclusión de un tentadero en la ganadería malagueña de Manuel Blázquez.

Con qué intenciones regresa a los ruedos, ¿para dar continuidad a su carrera o para poner un punto y final?

No sé cómo decirlo, mi intención es salir para expresar cosas que, en cuatro años, llevo sintiendo. Ha sido un tiempo más que suficiente como para ver las cosas desde otra perspectiva. No lo enfoco ni como un punto final ni como un punto y seguido. Yo quiero hacer poquitas cosas, pero bien y a gusto. Lo único que quiero es expresar lo que siento interiormente. Ya he encontrado el momento para hacerlo.

¿Qué ha cambiado en estos años para que sea el momento de volver?

Sobre todo se han reposado las cosas. Ha cambiado todo mucho. En este tiempo me he reciclado en otro mundo, en otros sectores profesionales, e incluso ha habido momentos en los que he pensado que nunca más iba a volver a torear. Ha cambiado prácticamente todo: mi posición en el toreo, mis circunstancias personales, y sobre todo ha pasado un tiempo que ha corrido a favor mía. No tengo necesidad de nada, no tengo que justificarme ni demostrar nada. Lo único que pretendo, insisto, es expresar con libertad.

Y con menos presión se puede torear mejor, ¿no?

Todo este tiempo he puesto la cabeza en otros sectores y negocios. Eso me hace que no tenga necesidad de ir a Madrid o a Sevilla, de triunfar por encima de todo. Eso ya pasó para mí. Lo único que me apetece es coger el capote y la muleta y sacar el toreo que llevo dentro. Nada más. Por eso no me incluyo dentro de los toreros que van a hacer temporada, que tienen que competir. Ese no es mi sitio, mi posición es distinta. Mi responsabilidad es conmigo mismo.

Es difícil comprender que, con una vida personal y profesional asentada, decida volver a vestirse de luces€

Claro, entiendo que sea complicado de comprender. Lo que pasa es que el toreo es algo vocacional, es un medio para mostrar lo que sientes sin hablar, sin tener que estar en contacto directo con las personas. Por eso el mundo del toreo es un arte, algo muy alejado a lo que algunos quieren hacer ver. Yo vengo a demostrar que el toreo es un arte, expresando cosas que en el diario no puedo expresar.

Sin embargo, en este tiempo que ha estado apartado de los ruedos también se ha mostrado comprometido con la tauromaquia, dando incluso un paso al frente en el ámbito político.

La Tauromaquia se defiende sola, pero tenemos que estar organizados y unidos para que no haya fisuras y por ahí no puedan atacar. Veo ridículo que tengamos que defender que el toreo es cultura, cuando hay muchos argumentos que así lo demuestran.

¿Dicen que es usted ahora mismo el máximo consejero en materia taurina del gobierno andaluz?

Tengo amigos que ahora mismo tienen cargos importantes y que tienen que tomar decisiones. Es cierto que han tomado en cuenta los consejos que yo les he dado para determinados asuntos en los que se me ha consultado. Esto es algo en lo que, de cara al público, no me siento cómodo; aunque en la sombra creo que puedo aportar muchas cosas. Pero yo no quiero méritos.

Otra vía al margen de la política es la de la Fundación del Toro de Lidia, para la que también se ha ofrecido a participar en su festival del Día de la Tauromaquia en Málaga. ¿Qué le parece que las figuras no terminen de concretar el gran cartel que se espera?

Me llamaron desde la Fundación. Realmente no sé si ha habido dificultades o no, solo sé que querían hacerlo el 28 de febrero pero por circunstancias a veces es difícil cuadrar el calendario de las figuras. No creo que se hayan negado a participar, pero es cierto que ha habido complicaciones. La idea sigue en pie, y espero que se haga en Málaga.

¿Cuándo se descubrirá la fecha oficial de la reaparición?

Aún no sé cuando voy a empezar. Ahora mismo hay plazas afines a la que siempre ha sido mi zona de influencia como Málaga o Algeciras están sin empresario. Lo que sí que puedo asegurar es que no tengo prisa por hacer nada. Lo único que pretendo es disfrutar del toreo, del invierno con los compañeros y los ganaderos. Creo que eso es lo más importante ahora mismo, y lo demás ya se verá.

¿Está La Malagueta en su cabeza para torear este año?

Sí, Málaga está en la mente para hacer el paseíllo. Pero no me gustaría que se tomara esto como una presión para que el futuro empresario se sienta obligado a llamarme, ni mucho menos. Yo no pretendo eso. Si quieren contar conmigo estupendo, y si no, no pasa nada. Pero es cierto que Málaga es como mi madre. Siempre me ha dado un sitio en su feria, siempre me ha tratado con cariño. Cuando las cosas no han salido me ha perdonado, y cuando han salido me ha disfrutado. Me siento muy feliz en Málaga, en estos años tampoco he faltado y siempre me he ido con mis hijos esa semana. En Málaga me siento muy fuerte.

¿Y ha sentido la llamada de la afición en general, y la malagueña en particular, para volver a torear?

La verdad es que en estos años he sentido el calor de los aficionados, que querían verme. Yo creo que este año puedo ser un aliciente para ellos, para acompañarme en los sitios donde esté anunciado. Ojalá pueda ser ese impulso que buscan para desplazarse hasta las plazas de toros.

¿Y cuando termine la temporada 2020?

No lo sé. Ni me lo planteo tampoco.

¿Habrá un día en que Salvador Vega anuncie la que será su última corrida?

Tal vez sea imprevisible. Lo que sí que le digo a mis seguidores es que si quieren verme, que aprovechen para hacerlo este año. Este año me van a ver seguro. A partir de entonces ya no sé lo que voy a hacer ni lo que me va a pedir el cuerpo. Este año me pedía el cuerpo torear y lo voy a hacer. A partir de ahí€ el que me quiera ver que aproveche este año.