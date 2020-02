Cine y emociones: un viaje a la infacia a través del cine

El CAC Málaga, "la Caixa", la Cinémathèque française y el Ayuntamiento de Málaga presentan la exposición Cine y emociones. Un viaje a la infancia comisariada por Gabrielle Sébire en las salas expositivas CAC Málaga – La Coracha. La muestra compuesta por más de 230 piezas, reflexiona sobre el papel fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine, así como la influencia que estas películas han tenido en el desarrollo infantil. Alegría, Rabia, Risas, Lágrimas, Miedo, Valentía e Ilusión son las diversas emociones que se explican en vídeos de fragmentos de películas de distintos géneros y medios creativos.

Esta exposición, que podrá visitarse del 4 de febrero al 26 de abril, propone un viaje a la infancia con una gran cantidad de recursos para que los visitantes realicen el recorrido de los niños de las películas: cromatismo, proyecciones en pantallas de distintos tamaños y reproducciones de personajes tan representativos como King Kong.

Esta exposición, con aproximadamente 230 piezas de La Cinémathèque française y de fondos personales de cineastas, coleccionistas y el archivo personal de Lluis Benejam, permite a los adultos compartir sus recuerdos y su imaginario infantil con los pequeños, y a estos, seguir creciendo en el camino hacia la edad adulta.

La exposición está dividida en siete secciones: Alegría, Rabia, Risas, Lágrimas, Miedo, Valentía e Ilusión. Son emociones que sentimos a lo largo de la vida, pero que afrontamos por primera vez en la infancia, momento en el que estas experiencias, gracias a su carácter nuevo y desconocido, se viven con especial intensidad. Cada una de las secciones gira en torno a un vídeo con fragmentos de películas de distintos géneros y medios creativos (animación, ficción, documental), que datan desde los orígenes del cine hasta nuestros días, y que provienen de distintas latitudes.

Alicia en el País de las Maravillas, The Kid, Paris Texas y Moonrise Kingdom son cuatro de las películas presentes en el primer bucle, Alegría, a través de fragmentos que reflejan la emoción de los niños protagonistas. En el ámbito de la Rabia pueden ver fragmentos de películas como Mi vecino Totoro, He nacido, pero... o La guerra de los botones. Dentro de la sección de Risas se recuperan Cinema Paradiso, Boyhood, Roma o Mary Poppins. La combinación de dramas como Cría cuervos, El viaje de Chihiro, La infancia de Iván, Pa negre o La lengua de las mariposas remueve la tristeza de la infancia en el ámbito Lágrimas. La sección Miedo incluye clásicos como Jurassic Park, E.T. y Un monstruo viene a verme. En la Valentía experimentaremos esta emoción a través de los personajes de El mago de Oz, Kirikú y la bruja o El niño salvaje. Y, por último, el ámbito de la Ilusión del cine está representado por imágenes de rodajes y dibujos preparatorios de películas de animación realizados por ilustradores y cineastas como Marjane Satrapi y Michel Ocelot.

Las seis primeras secciones se centran en el modo en que el cine representa estas emociones: cómo se plasman en los rostros, en los gestos corporales y en las palabras de los niños actores, de las personas de carne y hueso ante la cámara o de personajes surgidos de la imaginación de un dibujante. La última de las secciones, Ilusión, desvela los misterios de la creación cinematográfica y las distintas formas que esta tiene de generar fascinación mediante el despliegue de las herramientas con las que «se construyen» esas emociones. Este ámbito muestra la tramoya, lo que sucede detrás de la cámara, todo aquello que hace posible la creación de este mundo ilusorio, de forma que el viaje es doble: hacia los días de la propia infancia y hacia los secretos de la producción cinematográfica. Al final de la visita se descubrirá que tan fascinantes son las herramientas con las que trabaja el cine como genuinas las emociones que es capaz de despertar.

La exposición que "la Caixa" organiza con La Cinémathèque française muestra la continuidad a su colaboración para presentar el papel fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine, así como la influencia que estas películas han tenido en el desarrollo infantil. Expuesta con un gran éxito en La Cinémathèque française el año 2017, ha itinerado posteriormente en los centros CaixaForum de Sevilla, Zaragoza, Girona, Lleida y Tarragona.