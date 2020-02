La Escuela Superior de Artes Escénicas estudia abrir una sede en Nueva York

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem) tiene la intención de abrirse camino en EEUU e instalar una sede en Nueva York, según han explicado. Así, han recordado que desde que Esaem es miembro de la institución la Asociación de Programas Universitarios norteamericanos en España (Apune) se estrecharon aún más las relaciones académicas con universidades e instituciones educativas de EEUU. Además, han fortalecido los lazos para acoger y formar a más estudiantes universitarios procedentes de allí y también para realizar intercambios con los estudiantes del centro.

Tras la invitación de Apune, Jane E. Strei, Special Consular Services Assistant, y Roberta Aaron, Consular Agent of the United States of America, han visitado la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga para conocer en primera persona este proyecto educativo "referente en España como escuela de alto rendimiento artístico multidisciplinar", han explicado desde Esaem a través de un comunicado.

La directora de Esaem, Marisa Zafra, dio la bienvenida a las autoridades de la embajada, que tras conocer el campus se reunieron para contrastar impresiones, charlar sobre detalles de los intercambios educativos, y sobre la acogida de estudiantes de Estados Unidos tanto en las aulas como en la residencia de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, donde vivirán.

Zafra, además, ha dicho sentirse "gratamente sorprendida y satisfecha" tras la verificación del programa académico de Esaem "como el más completo de las artes escénicas en Europa y Estados Unidos, al integrar las tres disciplinas de las artes escénicas: interpretación, danza, y canto".

Es más, ha incidido en que se está gestionando la instalación de una sede de Esaem en Nueva York para formar a los universitarios allí. Esto fomentaría el intercambio directo entre ambas sedes Esaem-New York y Esaem-Málaga; al tiempo que ha valorado el que lo haya conseguido la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga y también "de lo que esto representa para el tejido industrial y cultural de nuestro país".

La responsable de Relaciones Internacionales de Esaem, Paula Meliveo, ha presentado la escuela, como "un referente en la formación artística en todo el territorio español y europeo".

Por su parte, desde la embajada han señalado "que son muchos los estudiantes norteamericanos los que continúan sus estudios en España, aunque muy pocos los españoles que se forman en los EEUU". En este sentido, han expresado la necesidad de desarrollar conjuntamente más programas de intercambio de estudiantes entre las universidades de Estados Unidos y Esaem.