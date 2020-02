Alcalde, a rascarse el bolsillo que es Chiquito

Leamos la noticia: "Una decena de humoristas españoles participará en una gala en la que se recaudarán fondos para una escultura en homenaje a Chiquito de la Calzada (...) La pieza, diseñada por Ramón Chaparro, se instalará en el Parque Gregorio Sánchez Chiquito de la Calzada". Vale, piénsenlo bien: ¿una gala benéfica para pagar una escultura? O sea, ¿cuánto puede valer la obra? Sí, al parecer la cosa va a ser dos metros pero, a no ser que el señor Chaparro sea Buonarroti redivivo, me imagino que algo así no debe de ser excesivamente caro, ¿verdad?

Venga, hagamos cuentas. El Teatro Cervantes, donde se celebrará la gala, tiene 1.404 localidades; las entradas están disponibles a 15 euros (precio único). Si los humoristas trabajan todos por cero euros (lo desconozco) y no hay invitados (o sea público que no apoquine), se podrían recaudar 16.560 euros. Pongamos que eso es lo que cuesta la escultura. ¿De verdad que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ido a la presentación con los cómicos y no ha sido capaz de decir: "Venga, vamos, que aprobamos una moción de urgencia o lo que sea y el Ayuntamiento paga los (supuestos) 16.560 euros que se necesitan"?

Resulta miserable y cutre que para sufragar un reconocimiento al gran icono malagueño, alguien queridísimo por todos sus paisanos (bueno, alguno y alguna habrá que no sea fan de Don Gregorio, pero no se lo tendremos en cuenta), tengamos que recurrir a la beneficencia. Sí, a la beneficencia.