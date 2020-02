"Me aterraría hacer una película exacta a la que tengo en mi cabeza"

Carlos Marques-Marcet cuenta sus participaciones en el Festival de Málaga por Biznagas: dos veces ha concursado, dos veces ha logrado el máximo galardón del certamen. 10.000 km (2014) reveló a un cineasta de gran astucia y explorador, capaz de encontrar en situaciones cotidianas y peripecias sentimentales reflexiones sociales, hasta políticas. Los días que vendrán (2019) confirmó su perspicacia y su empeño en buscar, como dice, «nuevas formas de decir lo mismo de siempre». Ahora, finiquitado el tríptico sobre las relaciones de pareja (en medio de ambas películas, estrenó Tierra firme) y con cada vez más trabajo en televisión, Marques-Marcet se siente en un estimulante momento de inflexión. El certamen malagueño marca este punto y seguido con el Premio Talent-La Opinión de Málaga, que reconoce a creadores pujantes pero ya aquilatados de nuestra industria.

Desde luego es usted el niño mimado del Festival de Málaga...

Sí, bastante, no lo voy a negar [Risas]. Pero es que antes de 10.000 km, ya vine a Málaga con cortometrajes, con una película que había montado [el documental Next]. La verdad es que es un festival que siempre me ha dado muchas alegrías y, además, que me ha conectado con el cine español. Quizás nunca crecí con él, no me sentí muy conectado con las películas españolas, siempre había mirado más hacia afuera, hacia el cine italiano, hacia el cine independiente americano, hacia el cine nórdico... Y de repente este festival me ha hecho ver y conocer a una nueva generación de directores.

¿Por qué cree que el Festival le da este premio ahora mismo?

No lo sé... A mí me gusta que sea ahora, en un momento de impás, cuando dejas de ser joven y empiezas a ser adulto, porque las cosas no son iguales con tu primera película que con la cuarta. Hay algo ahí de punto de inflexión en este momento. Tengo la sensación de que he estado explorando muchas cosas, tratando de buscar mi voz y creo que todavía me falta un poco para encontrarla. Aunque quizás, a lo mejor, va a ser así toda la vida.

¿Y eso le da a usted miedo o vidilla?

Me da vidilla y miedo a la vez; son cosas que, creo, casi siempre van juntas.

De su cine destaco cómo consigue conjugar la aparente libertad con el perfeccionismo.

Supongo que el sueño de algunos directores es rodar una escena tal y como la han imaginado; para mí ése es el terror: hacer una película exactamente a la que tengo en la cabeza. Yo lo que trato es de buscar, buscar, buscar, de ponerte en situaciones y a los actores que no habíamos imaginado para intentar llegar a esos lugares que no se pueden decir, que no se pueden contar... Porque el cine, como toda forma de creación, tiene que llegar a esa complejidad emocional que no se puede resumir en una palabra, en un concepto, que tienes que vivirla. Y eso se consigue a través de la búsqueda, de aceptar los accidentes, el azar...

Es legendario su cásting de Miguel Ángel Silvestre para el papel protagonista de Pablo Ibar en su miniserie televisiva En el corredor de la muerte: duró cuatro horas.

[Risas] Es que es lo que hablábamos: si buscas el azar, si pretendes que el azar te lleve a lugares insospechados, has de trabajar mucho más.

Ahora mismo está enfrascado en la posproducción de una TV movie sobre Guillem Agulló, un joven de izquierdas asesinado en 1993 por unos nazis. Y en su currículum catódico tiene la mencionada En el corredor de la muerte y 13 días de octubre, sobre los últimos días de Companys. ¿Es diferente el Carlos Marques-Marcet de la pequeña al de la gran pantalla?

El Carlos Marques-Marcet de la televisión va por encargo. Pero, al final, se pone a trabajar igual, con el mismo nivel de exigencia que el del cine... Yo es que no puedo trabajar a mitad. Pero en la tele el material no parte de mí. Y la verdad es que no sé por qué siempre he acabado trabajando en la tele con temas de juicios, con temas sociales, que abordan la muerte... Es como si tuviera un alter ego, un heterónimo mío, obsesionado con los juicios [Risas]. Es como el reverso del otro Carlos Marques-Marcet, el de las películas: en ellas siempre me ha interesado cómo lo político y lo social acaban afectando a la intimidad, a la forma en la que gestionamos nuestros afectos y cariños; en la televisión, es el camino contrario: tratando un tema social lo gestiono desde la intimidad.

Zanjado ya su tríptico sobre la pareja, ¿qué le espera ahora en el cine? Hace poco leí que quería hacer una película con Geraldine Chaplin, a la que conoció en el rodaje de Tierra firme, coprotagonizada por su hija Oona.

Está todo muy muy primitivo todavía y no puedo hablar mucho pero sí me gustaría que ésa fuese mi siguiente película.