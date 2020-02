091: Soleras y criaderas

Sucede que uno no llegó a tiempo a la vida anterior de 091 y los descubrió río arriba, navegando desde los discos de su guitarrista y compositor, José Ignacio Lapido. Este lento acercamiento fue providencial, pues permitió decantar las canciones y disfrutar de las diferentes añadas. Fue un viaje con una pátina doble de desesperanza. Por un lado, la de no comprender cómo aquellos discos y aquel potente directo aclamados por la crítica habían servido para formar una parroquia de incondicionales pero en cambio no habían traspasado las fronteras de lo mayoritario. Por otro, la vuelta de 091 sólo estaba, como dijo anoche José Antonio García, en las plegarias de los más fieles. Volvieron 20 años después. Fueron llenando con su Maniobra de resurrección allí por donde pisaban. Se vengaron con deleite, sin ira. Ajustaron cuentas con la historia. Y decidieron componer y grabar un disco de estudio tras 25 años. 'La otra vida' y su gira en directo es un perfecto procedimiento de soleras y criaderas, donde las canciones se entremezclan y se contagian unas a otras con un resultado actual y armónico.

En una crónica breve bien se podría escribir que se bajaron de una furgoneta negra seis tipos vestidos de oscuro con actitud pero parcos, que repartieron electricidad e impartieron su magisterio, interpretaron el equivalente a dos discos (23 canciones conformaron el 'setlist'), hicieron dos bises y se largaron completando un trabajo profesional. De paso, abarrotaron la malagueña Sala Trinchera (a las 22.00, hora prevista para el inicio del concierto, una enorme cola serpenteaba por las calles del Polígono La Estrella). Entre la multitud, algunos 'baby boomers' y mucha 'generación X'.

Eran las 22.25 cuando el ahora sexteto desfilaba por la pasarela metálica que conecta la zona alta de camerinos con el escenario entre algunos gritos de "cero, cero" enseguida acallados por el sonido western de Palo Cortao, pinchado como música ambiente. A los mandos técnicos, 'enjaulado' en el fondo contrario al escenario, ya se había situado el hermano del batería Tacho González, técnico habitual de Lapido y la banda.



Relevo de guitarras

Y el bajo metálico Rickenbaker de Jacinto Ríos (qué actitud y precisión marcando el camino) dio inicio a 'Vine a terminar lo que empecé', el primer single de La Otra Vida. Le siguieron 'Condenado' y un especialmente vitamínico 'El baile de la Desesperación'. Para entonces José Ignacio y su hermano Víctor Lapido ya habían dado muestras de tener las cosas muy claras y mucha experiencia en el relevo de protagonismos. Mostraban un equilibrio de fuerzas digno de análisis. José Ignacio estuvo armado con su inseparable Gibson SG salvo apenas dos canciones en que cambió a Gibson, pero acústica. Víctor, optó por un fondo con su clásica Les Paul y tanto Fender Telecaster como Jazzmaster.

Continuaron con'Zapatos de piel de caimán', 'Mañanas de niebla en el corazón', 'Naves que arden', 'Este es nuestro tiempo' y 'Huellas', que conformaron una curva extraordinaria y al alza, con un José Antonio García al que no se le iba una nota y que hacía gala a la mínima ocasión de sus providenciales agudos. Sin embargo, el concierto entró en un periodo valle con 'Tormentas imaginarias', un clásico que tocaron lastrado, lento. Le siguieron 'Cartas en la manga' (puro estilo Clash), 'Por el camino que vamos' y 'La noche en que la luna salió tarde'. Ya con, 'En la calle', comenzó otro punto de inflexión poderoso apuntalado por 'Al final', también del nuevo y con un aire muy Niños Mutantes.

El sonido en términos generales se proyectaba sin fisuras, con un Tacho González que siempre tiene el toque justo para no recargar la batería. La pena es que no se percibiese más el desempeño a las teclas de Raúl Bernal (Dolorosa, Lapido, Loquillo, Jean Paul...) porque verdaderamente cose las canciones y les aporta cromatismo.

'Un cielo color vino' dio paso a una de los momentos de celebración de la noche, cuando interpretaron en su versión original 'La canción del espantapájaros', con su inconfudible armónica deslizándose por las paredes de la sala. La cosa siguió en lo más alto con la 'Torre de la Vela' y 'La calle del Viento', en la que José Antonio García, escondido tras sus gafas de sol, cogió, como de costumbre, el cencerro y una baqueta en uno de los pocos alardes más allá de lo vocal que se permite sobre las tablas. Porque los conciertos de 091 son netos, sin adornos, austeros y con las canciones en el centro absoluto.



Y llegaron los bises

Llegó el momento del primer bis. Volvieron, con algún problema técnico, con 'Soy el Rey', lo más parecido a una balada que interpretaron ayer (se echó de menos' Una sombra', canción lenta y arpegiada de emocionante armonía que hubiera sido un contrapunto perfecto en medio de la electricidad); con 'Leerme el pensamiento', una de las más poperas de 'La otra vida'; con una espectacular y clásica 'Esta Noche' y con la descarga de adrenalina que siempre es 'Qué fue del siglo XX'.

Segundo bis. García volvió a presumir de agudos en otro viejo tema, 'Otros como yo', que marcó el camino del final con la catarsis que siempre es 'La vida, qué mala es' (maracas incluidas).

Y el público se fue tranquilo sin hacerse más preguntas sobre futuros y otras vidas. Los Cero proveerán.