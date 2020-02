El ídolo que confiesa sus heridas

Antonio Banderas es un tipo de una pieza, sólido, sin aparentes fracturas; alguien de ésos a los que la sociedad admira por su trayectoria ejemplar, admirable, de esfuerzo y de pico y pala. Quizás por eso sus dos grandes interpretaciones, aquellas por las que la crítica recordará verdaderamente su carrera, son las de dos personajes que resultan todo lo contrario: el Ricky de ¡Átame!, un enfermo mental, obsesionado hasta el delirio por el amor de una mujer con la que espera encontrar el lugar que la vida le ha negado; y el Salvador Mallo de Dolor y gloria, un director de cine en plena crisis zozobra creativa y vital, lastrado por los achaques de su cuerpo y sus dudas existencias. Son un par de hombres vulnerables, débiles, traumatizados y hasta infantiles, a los que Banderas presta cuerpo y voz en sus momentos crepusculares, difíciles... Los que atravesamos los que no somos iconos.

Quizás los ídolos sólo logren emocionarnos cuando se acercan a nosotros, cuando comprenden nuestras incapacidades y abandonan por un rato su inmortalidad y se arriesgan a ser perecederos. La mirada de triste serenidad con la que el malagueño completa a Mallo nos reconcilia con el héroe, desde la humanidad, asumiendo el fracaso íntimo sin aspavientos, desde ese cierto estoicismo que le debe de llegar a uno cuando ya ha vivido mucho, con intensidad y ahora sabe que toca el último acto y, con suerte, el epílogo. Cuando Antonio Banderas dijo que había sufrido un ataque al corazón, muchos se sorprendieron: aún joven, bien vivido, en forma, triunfador, siempre por el camino derecho, el tipo de una pieza, sólido, nos confesaba esas fracturas que no alcanzábamos a ver. Y las ha terminado incorporando a su arte, como siempre había querido (quizás él no lo había sabido hacer antes, quizás nosotros, los espectadores, no le dejamos) para ser lo más complicado que se puede ser en esta vida: humano.