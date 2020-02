"Crear es como vivir: hay que echarle imaginación para buscar la felicidad"

El polifacético Fran Perea sigue con la agenda repleta de proyectos: sigue presentando su más reciente trabajo discográfico, Viaja la palabra, (esta noche, a partir de las 21.00 horas, lo hará en el Teatro Ciudad de Marbella) y ultima el lanzamiento el lanzamiento de su regreso a la pequeña televisión con una coproducción hispano-finlandesa, Kosta, a punto de estrenarse entre nosotros. Sin olvidar que se ha estrenado como autor literario con un libro titulado como el citado álbum.

Vayamos por partes. Viaja la palabra, el disco, es un viaje emocional y personal que nace componiendo canciones muy poco a poco y, «gracias al interés de las personas que empezaron a escuchar las letras y que se interesaron por saber más». Las diez canciones que completan el álbum resumen las inquietudes artísticas del autor pero no se olvidan de las emocionales: «Las canciones tienen una carga emocional muy fuerte y esto tiene que ver por el momento en el que han sido escritas». Y es que el malagueño dice que los últimos años, antes de llegar a los 40, «son una edad muy buena para hacer balance y ver cómo están ciertas cosas allí dentro».

Unas de las frases más significativas de su disco, «Si no sufro no estoy vivo», resume el leit motiv vital de Fran Perea: «Prefiero vivir y sufrir a no vivir». Y quién dice eso de la vida también puede aplicarlo a los procesos creativos: «Son como la vida porque a la vida también hay que echarle mucha imaginación y mucha creatividad para buscar la felicidad».

Una búsqueda siempre teñida por ese tono nostálgico y melancólico que caracteriza la obra de Fran: «A veces me cuesta mucho enfrentarme o afrontar la violencia de lo cotidiano. Tenemos la suerte de vivir en países desarrollados, pero, al mismo, hay una ira contenida que todos tenemos dentro y que termina saliendo».

Le pedimos que comparta su predilección por algún tema de su repertorio y no duda en apuntar a Caballito de Mar, grabada junto con Rozalén: «Para mí es un lujo. El disco está concebido con ella; fue la primera persona en la que pensé para cantar esa canción y ha sido realmente sencillo».

Y ahora vayamos a Viaja la palabra, el libro. Porque el propietario de cuatro discos de platino y uno de oro, director de teatro y actor se ha estrenado recientemente como autor literario (presentó ayer el volumen en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella). «Siempre me ha gustado escribir, lo llevo haciendo desde hace muchos años, pero nunca me había planteado escribir un libro y de pronto surgió la posibilidad y me encantó la idea». Y nos confiesa que la aventura de las letras no se quedará aquí: «Me gustaría que el libro fuera el primero de otros muchos».

Vuelta a la televisión



En primavera estrenará Kosta (el título en español de Paradise), un nuevo reto en la carrera de Fran Perea. El malagueño estuvo el pasado 27 de enero en Helsinki con motivo del estreno. La serie está siendo un gran éxito con cuotas de pantalla de 1 millón de espectadores en la plataforma Areena (plataforma gratuita de la televisión pública YLE, co-productora de la serie), en un país de 5 millones de habitantes. En España, como se anunció la semana pasada, se verá a través de Orange TV en primavera.

«Es un proyecto muy bonito, tenía ganas de volver a hacer televisión y esta serie ha superado mis expectativas». Además, Perea comentó que grabar en Málaga, su ciudad, y en la localidad finlandesa de Oulu, le llevó a sentirse como en casa: «Volver a Málaga a trabajar tiene algo muy especial siempre, y en Finlandia me siento muy querido». Sí, porque Perea es muy conocido en el país nórdico por Los Serrano, una serie que gustó mucho allí.

La trama de la serie, coproducida por The Mediapro Studio, YLE y la productora MRP, gira en torno a una serie de crímenes que tienen lugar dentro de la mayor comunidad de residentes fineses fuera de su país, unos 25.000, situada en Fuengirola. En esa ciudad y en la capital se rodaron la mayoría de escenas de la ficción durante febrero y marzo de 2019. Habrá que esperar aún para ver al malagueño en este nordic noir con muy buena pinta.