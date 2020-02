Barón Rojo: el último vuelo

El cuarteto madrileño, emblema del heavy patrio, se despedirá de sus seguidores malagueños en la Sala París 15 el próximo sábado. «Es una especie de jubilación anticipada, porque no queremos hacer una cosa patética como se ve por ahí, con grupos que no quieren retirarse», aseguran.

El legendario grupo de rock Barón Rojo se despide este fin de semana de su público malagueño. El sábado, descargará lo más selecto de su longevo repertorio en la Sala París 15. Tras 40 años de carrera y 18 discos de estudio, han decidido poner punto y final por todo lo alto: una gira de despedida que rondará las 80 fechas y les llevará por varios países. «Llega un momento en la vida en el que te tienes que plantear que, antes de que las fuerzas empiecen a flaquear, es mejor decir adiós en las mejores condiciones», asegura uno de los fundadores de la emblemática formación musical, el guitarrista Armando de Castro. Junto a su hermano, Carlos de Castro (voz), participó en el nacimiento de la banda en 1980 al abandonar el grupo Coz y unirse a José Luis Campuzano Sherpa (bajo y voz) y Hermes Calabria (batería). El primer disco de Barón Rojo llegaría un año después, en 1981, bajo el título Larga vida al Rock&Roll. «Es mejor jubilarse uno solo a que te jubilen las circunstancias o los demás. Ese ha sido nuestro punto de vista a la hora de decir adiós», aclara Castro sobre la decisión de abandonar los escenarios de forma definitiva. Bromea De Castro con la certeza de esta retirada. «Salvo que surja una oferta que no puedas rechazar, que venga un jeque árabe, por ejemplo, la idea de hacer esta gira es una especie de jubilación anticipada, cuando se da la talla en directo y funciona bien, antes de que caiga la puesta en escena, las facultades, las voces, la agilidad instrumental, y hacer una cosa patética como se ver por ahí, con grupos que no quieren retirarse». En sus palabras, «una despedida digna y seria con la intención de dejar el mejor sabor de boca entre todos los fans del grupo».

Los autores de discos como Volumen brutal (1982), Metalmorfosis (1983), En un lugar de la marcha (1985), Obstinato (1989), Desafío (1992) o Tommy Barón (2012), -último trabajo de estudio y adaptación del álbum y ópera rock Tommy, de los británicos The Who- , tienen claro que este año será el adiós definitivo. «Hemos estado 40 años ininterrumpidamente en escena y es una buena fecha para dejarlo», aseguró. Pero que Barón Rojo se acabe, «no quiere decir que nosotros, individualmente, no vayamos a seguir conectados con la música», sentencia.

De hecho, el propio Armando de Castro está preparando ya un grupo nuevo, un trío. «Siempre tengo muchas cosas en la cabeza. Por lo menos yo voy a seguir ligado a la música durante muchos años más», indicó. En la actualidad, el grupo está formado -además de por los hermanos De Castro- por José Luis Morán al bajo y Rafa Díaz a la batería. Recorrerán en esta gira países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Honduras, Estados Unidos e Inglaterra.

En el repertorio de este último vuelo del Barón Rojo, «los grandes clásicos no pueden faltar, ademas de una segunda línea de temas bastante conocidos y que nos permite jugar un poco, y que no corresponda toda a la época clásica». Pero Barón Rojo es mucho más que Los rockeros van al infierno. «No vamos tocar solo canciones de los tres primeros discos, porque eso sería falsear la historia de un grupo que ha sido mucho más», advierte el guitarrista. Dos horas y media en las que habrá, según De Castro, «todo lo que la gente que espera, que nadie se preocupe».