"La lectura es el antídoto ante la falta de tiempo de la sociedad actual"

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros celebra el XXIV Congreso de Librerías, en la Térmica y el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. En esta edición, que reunirá a más de 300 profesionales del sector, los tres grandes pilares serán la adaptación tecnológica, el fomento de la lectura y la creación de nuevos públicos, explica su director.

El director de CEGAL, Javier López Yáñez, explica cómo hace frente la entidad a los nuevos desafíos del sector y desvela algunas pinceladas del Congreso de Libreros de los próximos 4, 5 y 6 de marzo.

¿Cómo afrontan los libreros los nuevos desafíos del sector?

Nosotros entendemos que hay dos desafíos principales, los desafíos a nivel cultural y la evolución tecnológica. Los libreros sabemos que somos uno de los espacios principales en los que los lectores buscan su lectura, por lo que nuestra misión es cumplir la función de recomendadores de lectura. En cuanto a la evolución tecnológica, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Yo diría que somos uno de los sectores más informatizados y tecnológicamente avanzados. Tenemos herramientas comunes a todo el sector, lo que ha dado pie a la creación de una gran base de datos donde se vuelca toda la información.

Frente a las plataformas online, CEGAL sigue reivindicando la figura de los libreros como formadores de lectores, ¿no es así?

Yo creo que, como en cualquier otro segmento de la sociedad, el problema principal son los hábitos culturales, no solo los de lectura. La persona que lee, generalmente, va al cine, al teatro o a museos. La actividad cultural está muy ligada a los hábitos de lectura. El papel de las librerías está en saber recomendar, averiguar cuáles son los gustos de sus clientes. Si bien la lectura es u n hábito solitario, nos gusta compartir la experiencia. En las librerías eso se hace mediante presentaciones o clubes de lectura, así que somos agentes activos en el fomento de la lectura.

¿Cómo han afectado, entonces, los nuevos formatos?

Nosotros partimos de la premisa de que el libro es libro en cualquier formato, papel o digital. Entendemos que los formatos se adaptan a las necesidades. Por eso, precisamente, sabemos que el papel no es que siga aguantando si no que, a día de hoy, es elegido en más de un 80% de los casos. Y el crecimiento de la lectura digital a penas es perceptible. Lo que sí nos preocupa son las plataformas que establecen prácticamente un monopolio, porque se reduce el volumen de venta que se reparte entre las distintas librerías.

Una de las principales reivindicaciones de CEGAL es la defensa del precio fijo del libro, ¿qué propone la entidad?

Recientemente se está hablando de los problemas que el campo está teniendo por la venta de productos por debajo del coste. Eso es lo que el precio fijo en el libro intenta evitar, que grandes superficies utilicen el libro como un reclamo y varíen los precios. Si solo hay un precio se permite que todos podamos competir en las mismas condiciones de igualdad. La Ley del Libro se aprobó cuando las plataformas online prácticamente no existían y, a día de hoy, hay un espacio comercial importante. Creemos que esta ley debería regularlo, es una reivindicación de todo el sector.

La falta del tiempo para leer, ¿realidad o excusa?

Creo que tiene parte de realidad. Estamos en un mundo muy acelerado, con falta de tiempo y unos horarios laborales muy exagerados. Son tiempos muy rápidos, en los que nosotros recomendamos una parada para desconectar y encontrarse a uno mismo. Con la lectura tienes un momento de reflexión, más allá de beneficios como la capacidad de desarrollo cultural e intelectual. La lectura es el antídoto ante esta falta de tiempo de la sociedad actual.

Pese a ello, el último Informe sobre hábitos de lectura ha reflejado que los índices mejoraron en España y que el 68,5% se declaraba lector.

Los datos del último informe van muy en la línea del anterior, lo que destruye dos tópicos, el de que las librerías no venden y la preferencia por el libro electrónico. Ni las librerías se están viendo perjudicadas por el comercio electrónico ni todo el mundo está leyendo en unas pantallas.

Andalucía es la penúltima comunidad que más libros lee, ¿qué opinión le merece?

Me parece muy preocupante. La implicación de las Administraciones Públicas en el fomento de la lectura es fundamental. Creo que la Administración está en el momento de determinar si esto es urgente o no, para las libertades y la propia organización de nuestras ciudades. Si creemos en todo eso hay que establecer presupuestos y hacer planes ambiciosos. En aquellos lugares en los que los datos no sean positivos, como Andalucía, habrían que desarrollar acciones más intensas, empezando por la educación.

¿Cuál es el objetivo del Congreso de Librerías?

El objetivo principal es el encuentro. A partir de ahí, entrar en el debate de temas fundamentales para el sector. Desde CEGAL queremos evitar la simple charla y nos interesa mucho que la Administración nos acompañe en estos debates, para que después nos apoye en estos asuntos.

Van a presentar el proyecto Todostuslibros.com. ¿Qué nos puede adelantar?

A día de hoy es un buscador en el que buscas un libro y te dicen en qué librería está. Lo vamos a convertir en una plataforma de venta, ta y como se conoce cualquier otra plataforma de venta. La búsqueda se puede realizar por librerías o por libro. Tenemos una ventaja frente a cualquier otra plataforma, y es que tenemos el mayor gran almacén de libros que existe en España. Por lo tanto, podemos hacer el traslado de libros de una provincia a otra.

¿Cómo va a plantear CEGAL, en este congreso, el reto de conseguir crear nuevos lectores?

Para nosotros, en el fomento de la lectura la educación es fundamental y eso empieza desde las más tempranas edades. Ahí empieza pero también tenemos que involucrar a todas las edades, incluso ya adultos. Cualquiera de nosotros, por nuestras circunstancias podemos abandonar la lectura y sabemos que, a veces, volver al hábito cuesta. Estas cuestiones se van a debatir en las mesas.

La igualdad en la industria o la emergencia climática también protagonizarán estas mesas de debate, ¿no?

En efecto. La mujer juega un papel muy importante en el ámbito editorial y su presencia es muy alta. Sin embargo, en este sector también existe un techo de cristal y las mujeres acceden con dificultad a cargos directivos. El motivo de debate es el de encontrar estrategias para ir evolucionando y que el papel de la mujer en nuestras organizaciones sea mayor. En la mesa de emergencia climática, Miguel Salvador presentará propuestas para crear acciones que lleven al sector a eliminar residuos, plásticos...