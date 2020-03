Metal Paradise completa su cartel con Cradle of Filth, los Cavalera, Hammerfall y Venom

Más de veinte bandas internacionales de heavy metal en sus diferentes subgéneros componen el cartel definitivo de la primera edición de Metal Paradise en Marenostrum Fuengirola. Turisas, Thundermother, Ides of March, Mägo de Oz, Cradle of Filth, Nacionales, Hammerfall, Venom y Max & Iggor Cavalera se suman a los ya conocidos Slipknot, Saxon, Skinred, Sauron, Ankor, Destruction, Crisix, Eluveitie, Behemoth, Decapitated, In Mute y Celtibeerian.

«Metal Paradise nace para convertirse en uno de los festivales de referencia de este estilo en el país, ya tuvimos el año pasado muy buena experiencia con este género en la ciudad [Rock The Coast, una cita que finalmente se ha trasladado a Madrid para denominarse Rock The Night] y queremos ser un referente nacional en festivales metaleros», apuntó durante la presentación del cartel definitivo el concejal de Cultura, Rodrigo Romero.

El lugar en el que se celebrará este encuentro nacional de los amantes del metal será el recinto Marenostrum de Fuengirola los días 14 y 15 de agosto, «unas fechas ideales para disfrutar de la Costa del Sol y la mejor música en vivo y al aire libre», según Romero.

El proyecto de Metal Paradise es el resultado de la unión de tres promotoras de reconocido prestigio en el sector: The Music Republic, Bring the Noise y Metrópoli, que desarrollan eventos como el Resurrection Fest o el Viña Rock, y que han creado este nuevo proyecto que se convertirá en una referencia del metal en el panorama patrio. El festival contará con más de 20 grupos en tres escenarios: dos principales y el escenario del Castillo, en el que se podrán escuchar sonidos más oscuros. El cartel musical estará encabezado por Slipknot, al que se le suman estas nuevas bandas, además de las ya anunciadas. «Hemos apostado además por, dentro del género, ofrecer diversidad de grupos, de modo que todo el espectro de aficionados encuentren atractivo este evento, para el que aún quedan entradas disponibles», zanjó Romero.