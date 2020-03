El pliego de La Malagueta no se resolverá "hasta finales de abril" como pronto

La Diputación Provincial de Málaga tiene previsión de adjudicar la plaza de toros de La Malagueta a su nuevo empresario «a finales de abril o principios de mayo, en el mejor de los casos», según expresaba el diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González en un encuentro con aficionados. La demora hasta después de Semana Santa viene motivada por los trámites administrativos tan complejos que requieren un proceso de estas características. No obstante, y mientras no se descarta que el Sábado Santo puedan abrirse las puertas del coso para ofrecer un espectáculo taurino, no se espera que haya problemas para el normal desarrollo de los festejos de la Feria de Agosto.

Así, en estos momentos, tras la aprobación inicial para el ejercicio de la actividad económica relativa a la organización y gestión de los espectáculos taurinos a celebrar en la plaza de toros de La Malagueta durante la Semana Santa y la Feria de Agosto, se encuentra en exposición la memoria elaborada por la comisión de estudio constituida al efecto, convirtiéndose en el paso previo a la presentación del pliego de adjudicación del coso taurino de nuestra capital.

La próxima semana concluirá este plazo de exposición, por lo que «la intención es llevarlo al pleno del 18 de marzo para proceder a la aprobación de la memoria», que ya contó con los apoyos del Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención del PSOE. A continuación será aprobado el pliego en Junta de Gobierno durante la última semana de este mes.

No bastará la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ya que al tratarse de una concesión por un plazo de cuatro años más uno más de prórroga opcional, el pliego deberá aparecer en el Boletín de la Unión Europea, lo que sin duda demorará más aún este proceso que desembocará en la concesión una vez baremados todos los criterios puntuables.

Distintas empresas ya se han interesado por optar a la concesión de la plaza, en una adjudicación que presentará importantes novedades extraídas como conclusiones del detallado estudio del mercado actual, en el que se analizan con detalle los aspectos social, jurídico técnico y económico-financiero de la actividad para determinar su viabilidad. En este sentido, por primera vez se pone en cuestión la necesidad de aplicar un canon a la actividad desarrollada por el contratista.

Otra de las grandes novedades que se propone, manteniendo el mismo número de festejos que hasta ahora (siete corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores) es establecer para la simulación económica hasta cuatro distintas categorías de carteles; manteniendo el descuento en los abonados en un 20 por ciento. Igualmente, se reflejan como obligaciones de la empresa los relativos a la cesión a la Escuela Taurina de un total de 20 erales para clases prácticas y la bravura de 40 vacas vírgenes, a razón de 20 para cada semestre del año. Estas cantidades son sensiblemente inferiores a las que se incluían en el anterior pliego (30 erales y 60 vacas).

Este pliego de adjudicación de la gestión taurina de la plaza de toros de La Malagueta estará acompañado en los próximos meses de otros tres concursos públicos relacionados con el coso taurino de nuestra capital. El que le seguirá por urgencia es el relativo a la Escuela Taurina, cuyo contrato con la actual gerencia concluye en junio y no puede ser prorrogado; tras el que se elaborará otros dos pliegos relacionados con la explotación turística de la plaza y el Museo Taurino, así como del nuevo restaurante resultante tras las obras acometidas por la Diputación.