La música no se detiene

El coronavirus ha detenido la cultura. En realidad, ha impedido una forma de disfrutar la cultura, la que tiene que ver con las experiencias colectivas (visitas a museos, asistencia a conciertos y proyecciones cinematográficas), pero el arte sigue a pleno rendimiento gracias al empeño e ingenio de creativos y gestores culturales. Así, por ejemplo, malagueños como Vanesa Martín y Ballena, entre otros, tenían estos días importantes fechas en sus temporadas que han aplazado o cancelado; ahora sustituirán el calor y el sudor del directo en un teatro o en una sala por el formato pequeño y cómplice de un recital doméstico, en casa y retransmitido en streaming.

Lo están haciendo músicos de todo el mundo. Por ejemplo, Chris Martin, el líder de Coldplay, protagonizó un live ayer desde su domicilio en el que admitía peticiones de sus fans; así, con su guitarra y su piano, vestido de casa, ofreció un recital único que ayudó a muchos de sus seguidores, confinados en sus residencias.

En España el fin de semana pasado se organizó algo similar: el agitador cultural Franchejo Blázquez y la cantante Georgina están detrás de "el único festival donde tu look no importa": el #YoMeQuedoEnCasaFestival, una serie de recitales en streaming de artistas como Ariel Rot, Beret, Rodrigo Cuevas y, este fin de semana, Vanesa Martín. La malagueña iba a cerrar este domingo el Festival de Málaga con un concierto en el Teatro Cervantes cuyas entradas se despacharon en pocos minutos. Para resarcir a sus fans, la cantautora participará en el citado encuentro con un directo desde su casa.

Lo cierto es que Vanesa Martín no ha parado de trabajar ni de mantener el contacto con sus fans. Son habituales sus posts en sus redes sociales con vídeos de ella, en su casa, a la guitarra, recordando piezas de su repertorio. "Seguimos en casa, sigo componiendo, estudiando, viendo pelis, preparando disco nuevo y redescubriendo versiones y temas antiguos", colgó hace unos días en Facebook.

Por su parte, Ballena estaban inmersos en la presentación nacional de su estupendísimo segundo trabajo, recién salido del horno, 'Odisea Ballena', cuando la alarma sanitaria trastocó todos sus planes, especialmente su concierto madrileño en Costello Club. "No nos hacemos a la idea de no ensayar y no vernos las caras, hemos tenido que dejar en la nevera fechas de conciertos, algunos muy chulos que no habíamos anunciado para los meses que vienen y algunas ideas que teníamos en mente para la banda, pero no nos quejamos, es lo que toca, solo que es raro", aseguran desde su cuenta de Facebook, para anunciar que su cita costelliana finalmente se celebrará, desde casa y vía streaming.