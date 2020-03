Misterios detectivescos para el confinamiento

El diseñador gráfico malagueño Modesto García (@modesto_garcia) sigue empeñado en demostrar los usos creativos de las redes sociales. El ganador de la primera edición de la #FeriaDelHilo de Twitter presenta ahora en su cuenta de la red de microblogging #CrimenesIlustrados, una interesante campaña en la que García propone a sus seguidores crímenes ficticios para que encuentren al asesino.

Desde aquel seminal hilo del escritor y cineasta Manuel Bartual, una serie de tuits entre la relidad y la fábula más o menos thrilleresca y terrorífica que comenzaban con «Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras», la profusión de aventuras narrativas similares amortiguaron el efecto sorpresa. El malagueño ha introducido un elemento fundamental en busca de la innovación y, por tanto, de la interacción de esos seguidores siempre ávidos de nuevos enfoques: las ilustraciones de Javi de Castro, que sugieren, enfocan o despistas al seguidor que quiera emular a Sherlock Holmes.

Así, la primera entrega nos muestra la escena de una muerte. «¿Se suicidó o fue asesinado?», se nos pregunta. En el dibujo, también en las cuentas etiquetadas en la imagen, las pistas y los indicios para resolver el caso. «Es un género que no he inventado yo, lo que pasa es que sí era una cosa siempre muy muy sencilla, de uno o dos pasos y, sobre todo, que no era interactiva. Entonces se me ocurrió hacer esa versión, pero mucho más compleja, con muchos más pasos a los que llegar, con más conclusiones a las que llegar, y, sobre todo, con la innovación de la interactividad», ha comentado el diseñador gráfico en la revista Yorokobu.

La cuarentena es uno de los culpables detrás de #CrímenesIlustrados. Dice Modesto que era un proyecto asumible en lo logístico y humano (sólo se necesitaba su idea y a un ilustrador, con el que trabajar a distancia) y muy apropiado para estas jornadas de confinamiento: y es que ahora, abandonadas las prisas y las presiones de la cotidianidad, ¿a quién no le apetece desenmadejar una trama detectivesca, quién no tiene ahora tiempo y disposición para obsesionarse con una ficción ajena a las realidades acuciantes?

De momento, Modesto García ha presentado el primer caso. En unos días llegará el segundo. Aspirantes a detectives de internet, ya saben.