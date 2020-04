Fran Perea y Víctor Elías: Marcos y Guille se «reúnen» en el confinamiento

Fran Perea ha rescatado su canción 'La vida al revés', uno de los temas de la serie 'Los Serrano', que lanzó a la popularidad al malagueño. El actor y músico recupera este tema porque, como él dice en su publicación de Instagram, son muchos los que se han acordado de la letra en estos días de confinamiento en los que nuestras vidas se han parado: «Me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción... Y no he sido el único al que le ha ocurrido. Mucha gente por las redes mencionaba el tema y me pedía que una versión de confinamiento... Así que, aquí aportamos nuestro granito de arena para haceros más llevaderos los días. La música, la cultura, no cura del virus, pero alimenta el espíritu, que es tan necesario en estos días», ha escrito en su cuenta de la citada red social.

El malagueño cuenta en el vídeo con dos músicos y un dibujante. En una pantalla partida a cuatro, graban en la distancia, teletrabajando como muchos estos días, esta nueva versión del tema. Uno de los músicos, el teclista, es nada más y nada menos que Victor Elías, quien interpretó a Guille, hermano de Marcos (o sea, Fran Perea) en 'Los Serrano'. Elías ha colaborado con Perea en su último disco, 'Viaja la palabra', y su correspondiente gira.

La 'relectura' de este tema ha hecho las delicias de los fans de la familia más peculiar de la televisión española de hace unas décadas. Y es que la letra de 'La vida al revés' (que adjuntamos abajo) «viene muy al pelo», como asegura Perea en la introducción del vídeo: «La vida al revés/Llamar a tu casa y tu casa/Que nunca existió/Me miro al espejo y allí no estoy yo», «En pleno verano y se pone a nevar/Y siempre contigo en la mente/En un mundo demente/Y ya ves, la vida al revés/Ya ves lo que es...», «Abrir la ventana, colgar los problemas al sol», «Pintar los tejados color soledad», frases y versos que hoy, un puñado de años después, en plena pandemia del coronavirus y su cuarentena, cobran otro significado.

"Abrir la ventana, colgar los problemas al sol

Nadar por las calles hablando de ti

Meter la mirada en la lluvia

Y beber una nueva canción

Jugar a las cartas usando tus cartas de amor

Pintar los tejados color soledad

Mandar un e-mail a la luna

Y la luna responde que no

La vida al revés ya ves lo que es

Y mientras te tengo en la cabeza

Pensar siempre en ti

Contar hasta tres

Y no saber nunca lo que pasa

La vida al revés, pensar con los pies

Y mientras bailar con las ideas

Reír para ti, llorar porque sí

Metido en un lío que no veas

La vida al revés

Llamar a tu casa y tu casa

Que nunca existió

Me miro al espejo y allí no estoy yo

Hablar con los bancos del parque

Y lanzar un mensaje al mar

Dormir boca abajo colgando de un globo de gas

En pleno verano y se pone a nevar

Y siempre contigo en la mente

En un mundo demente

Y ya ves, la vida al revés

Ya ves lo que es..."