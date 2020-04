Rosalía y Antonio Cortés vuelven a unir sus caminos

Para comprender la dimensión de la amistad que une a la estrella internacional Rosalía y al intérprete nerjeño Antonio Cortés hay que remontarse a los inicios de la artista que ahora se encuentra confinada en Miami (EEUU). Así no resulta tan extraño que la cantante haya elegido este Lunes de Pasión para compartir a través de su cuenta en Instagram la saeta que el axárquico grababa y le enviaba hace pocos días desde su Nerja natal.

"Para mí es un privilegio. Estoy muy contento del detalle que ha tenido conmigo. Conozco a Rosalía desde hace muchos años y para mí es una artista irrepetible, una niña que ha conseguido tanto. Y tiene además una humildad única. Ambos tenemos un gran amigo en común, como es el crítico musical Luis Troquel, autor de numerosas letras y con el que trabajo muchísimo", relata Cortés.

Estos versos originales del propio Troquel han logrado emocionar a Rosalía: "De esta corona de espinas / líbranos desde la cruz/ y cuando esto haya acabado / nunca he de olvidar que tú / seguirás aquí clavado". Que no haya habido este año procesiones de Semana Santa no ha impedido por lo tanto que Nerja y más concretamente Antonio Cortés, habitual en los principales desfiles de la capital malagueña, hayan podido dar la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

La saeta lleva el nombre de "Balcón de Europa" y está inspirada en la pandemia que se ha llevado ya en el mundo a unas 120.000 personas. Precisamente son España y Estados Unidos, lugar de residencia en este momento para Rosalía, dos de los tres países con más víctimas mortales de todo el planeta, como han lamentado estos dos amigos que viven sus respectivos confinamientos a uno y otro lado del Atlántico