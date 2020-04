Carmen Carnero da otro paso de gigante en la todopoderosa Marvel

«Es un reto aterrador: nunca había querido dibujar a Spider-Man no porque no me guste el personaje sino porque siento mucho respeto por él», asegura la ilustradora, que agradece a la editorial comiquera la confianza depositada en ella.

Carmen Carnero ha recibido otro encargo de gran responsabilidad de uno de sus clientes más importantes, Marvel: el todopoderoso sello comiquero ha confiado en la dibujante malagueña para ilustrar su serie de Miles Morales, el adolescente de padre afroamericano y madre puertorriqueña que es el segundo Spider-Man en Ultimate Marvel, un hombre araña en tiempos más atentos a la multirracialidad y a la multiculturalidad. Carnero se encargará de los lápices de la serie, una de las más importantes y seguidas de Marvel, a partir de este mismo mes de abril.

«Es un reto aterrador, pero en el buen sentido. Cada vez que me preguntaban qué personaje no querría dibujar, mi respuesta siempre era la misma: Spider-Man. Eso sí, no porque no me guste sino porque siento mucho respeto por él. Pero acepto el desafío: es un gran cambio para mis músculos cerebrales y doy las gracias a Marvel por confiar en mí», ha declarado Carmen.

En realidad, no es la primera vez que la malagueña asume un reto tan importante. El año pasado, por ejemplo, hablamos de ella por Capitana Marvel: la malagueña fue una de las responsables de la reinvención del personaje de la factoría a propósito de la adaptación de sus aventuras a la gran pantalla (protagonizada por Brie Larson). Pero es que antes, por ejemplo, ya se había encargado de páginas de series tan populares como las dedicadas a Wonder Woman, X-Men: Red, Suicide Squad y había sido la primera mujer en dibujar al icónico Punisher.

Son algunos de los jalones de un portfolio de impresión, engordado poco a poco, con esfuerzo, tesón y algún ingrediente más, tal y como confesó hace un par de años en una entrevista en Comicparatodos: «Yo creo que todo ha sido pura casualidad, de estar en el momento justo y en el sitio adecuado. Creo que ha sido así. Yo tan pancha, porque la verdad es que trabajar con esos personajes es un lujo. A la hora de trabajar me cuesta menos. Si me pusieran un Spider-Man, me querría morir [risas]. Esas perspectivas, esas poses que hace la criatura, tanto Nueva York€ Me volvería loca». Pues el reto de Spiderman y de ese Nueva York ha llegado y Carmen no se ha vuelto precisamente loca.

Una masterclass del gran Joe Kubert en Granada (se formó en la Facultad de Bellas Artes de esa ciudad) fue una pequeña gran epifanía para Carmen Carnero: entonces, esta admiradora de grandes como Alex Ross y Bernie Wrightson decidió que sería dibujante de cómics. Comenzó en la sombra, siendo entintadora de otros dibujantes pero pronto su nombre propio fue sonando en galardones como el Trazos (2007) y el MálagaCrea (2011). Pocos años después, ya ha trabajado con bastantes de sus ídolos. Mientras sigue dando pasos de gigante en su carrera, aún tiene una meta clarísima: siempre ha querido dibujar a Superman, el superhéroe de superhéroes, «el alien que es más humano que todos los humanos», en su feliz descripción. Seguro que termina cayendo en las redes de la malagueña.