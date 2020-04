Una década ya desde el debut en el sofá blanco

El tiempo y lo que nos ocurre a su largo y ancho tienen una relación singular y caprichosa. Mañana se cumplirán 10 años de un algo muy cotidiano, pequeño, pero que ha terminado cambiando muchas vidas: el 22 de abril de 2010 un joven malagueño, Pablo Alborán, subió a YouTube un tema propio, interpretado por él mismo en el sofá blanco de la casa de sus padres; se titulaba 'Solamente tú' y entonces nadie podría imaginar que aquel chaval iba a revitalizar el fenómeno fan, aspirar a Grammys, despachar millones de discos y de entradas para sus conciertos. Resulta que el aniversario (el segundo cumpleaños del artista) le ha pillado, sí, en la casa de sus padres, donde empezó todo.

La cosa empezó mucho antes, claro. A los 7 años, Pablo comenzó a tomar clases de canto, piano y guitarra. A los 12 ya componía y, tal y como ha confesado en diversas ocasiones: «Para Reyes, en lugar de un Action Man, yo pedía un micro». Su carrera como músico se inicia de manos de una familia flamenca que actuaba en un restaurante malagueño; le bautizaron, cuentan, como El blanco moreno? A partir de los 14 años comenzó a actuar en solitario en teterías y cafeterías. Se matriculó en Publicidad, lo aparcó para cursar Filosofía pero no se olvidaba del deseo de siempre, el de cantar para él y para los demás. Mandaba maquetas a discográficas, que siempre respondían con silencio, así que cogió su guitarra, se sentó en el sofá blanco de sus padres y cantó una de las 40 canciones que había escrito, 'Solamente tú'. Llegó directamente a su público, sin intermediarios. Empezaba el boca-oreja. Los que tienen el olfato más desarrollado sabían que ahí había una estrella en ciernes.

Y llegaron las propuestas de contratos discográficos. EMI se llevó el gato al agua. Uno de sus jefazos, Billy Mann, le sugirió a su amiga Kelly Rowland, la excompañera de Beyoncé en Destiny's Child, que le echara un oído al talento que acababa de firmar. «Cuando lo escuché me caí al suelo. Me encantó su pasión y la manera de interpretar, con tanta emoción... Me volvió loca», comentó Rowland. Unas palabras que se volvieron en la mejor campaña promocional para el malagueño. Otra mujer, otra cantante, Diana Navarro, ya era fan de la sensibilidad de Pablo desde que oyó el tema que grabó con su productor Manuel Illán, y le ayudó en su introducción en el negocio, convirtiéndose en su madrina musical.

El 21 de septiembre de 2010 se lanzó el videoclip de su primer sencillo, sí, 'Solamente tú'. Hoy, diez años después, acumula casi 500 millones de visualizaciones en YouTube. Es una de las muchísimas cifras mareantes de la carrera de Pablo Alborán: más de un millón de ejemplares vendidos de sus tres primeros álbumes (con los que ha estado 96 semanas como número uno en la lista de ventas española), 23 discos de platino conseguidos en 24 meses, una nominación al Grammy y una decena a los Grammy Latinos... Mañana, Pablo Alborán cumplirá diez años. Lo que le ha cundido la década del sofá blanco...