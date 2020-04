Animar a la lectura con la complicidad de invitados muy especiales

El Día del Libro se celebra hoy en todo el mundo, pero también en todos los barrios. El periodista y profesor del IES Ciudad Jardín Francis Mármol, también colaborador de La Opinión de Málaga, ha tenido la feliz idea de convocar a importantes personalidades de la cultura malagueña para animar a sus alumnos a aprovechar el confinamiento hojeando páginas de libros. Antonio Soler, Antonio De la Torre, María Elvira Roca Barea, Alejandro Simón Partal, Ángelo Nestore, Ángel Calvente, Sandra Carrasco, José Antonio Garriga Vela y Salva Reina respondieron a la invitación y se han dirigido a los pupilos de Mármol en unos cortos vídeos que contagian la pasión por la letra impresa o en tablet al responder dos preguntas: ¿Por qué leemos? ¿Para qué leemos?

"A mí los libros me salvaron. Mi madre tiene las manos y los pies hinchados de vender pescao y me lo decía; o esto o los libros. A mí los libros me salvaron de esos dolores y he sido muy feliz con ellos, dentro de ellos. He viajado, me he enamorado y he sufrido dentro de ellos. Y sigo hablando con la mujer que más he querido en vida y ya no vivo con ella, de libros. Eso son los libros, entre otras cosas, consuelo, excusas, argumentos, ilusiones, desvelos, sueños, oportunidades. Pero para qué valen mejor te lo explican ellos", asegura Mármol. Así que, sí, les dejamos con ellos...