«'Resistiré' es un himno ante la adversidad»

Los millenials que cantan a gritos Resistiré desde los balcones ni sospechan lo que hay detrás de esa canción. Quiénes. La dimensión que el Dúo Dinámico; Manolo y Ramón, Ramón y Manolo, tenían ya mucho antes de que una desgraciada pandemia la erigiera como la canción más cantada, seguro, de la historia en España. Cómo explicarles a los jóvenes que empezaron cuando las casas no tenían televisor y todo lo que se sabía de la música llegaba a través de una radio. Que vendieron miles de discos en una época en la que apenas había tocadiscos. Que ellos ya estaban, ¡tres años antes que los Beatles! ¡Cuatro años antes que los Rolling! Que todo aquello del fenómeno de fans empezó con ellos y todas y todos caían rendidos ante aquel par de guapos vestidos con suéteres de colores rompiendo un mundo de la música hasta entonces en blanco y negro. Que de la radio a los discos, y después a las portadas de las revistas e, incluso, tuvieron un cómic semanal: Confidencias del Dúo Dinámico con una tirada de 100.000 ejemplares, ¡de los de entonces!

Supongo que es un momento este de sentimientos encontrados, en primer lugar, porque comparten la preocupación por estas dramáticas circunstancias, pero, por otro lado, por ver que la población, de manera espontánea, prestada una canción suya: Resistiré.

Ramón Arcusa: Nos sentimos muy orgullosos al escuchar tantas gargantas entonando nuestra canción, no puede haber mejor recompensa para un artista.

Es una canción sincera y quizá en esa sinceridad reside su gran fuerza: no habla de intentar resistir, no dice «cómo me gustaría resistir», sino que es rotunda: resistiré.

Manolo de la Calva: Efectivamente y, creo que, siguiendo nuestro estilo, la canción es contundente, sin paliativos. Es un himno de resistencia ante la adversidad. Es una canción desgarradora, pero tiene la certeza de que vamos a ver la luz al final del túnel. Ese en el que ahora estamos metidos.

No la primera vez que esta canción ha sido erigida como un bálsamo a la esperanza, sino que ya ha sido adoptada por asociaciones de cáncer infantil, enfermos de alzhéimer y de parkinson y fuera de España, por ejemplo, en el año 2000 entró a Argentina en la crisis del corralito y se quedó incluso, después, en una serie televisiva que tomó su nombre.

R. A.: Tú lo has dicho mejor que nosotros: es una canción que, reconociendo la impotencia humana ante las adversidades y que se ve abocada a lidiar con situaciones difíciles, es capaz de decir también que hay que resistir y luchar por todo lo que lo merezca y sobre todo por lo perdido.

¿A qué piensan que se debe el éxito de Resistiré?

M.C.: El éxito es muy difícil de definir, y cuando una cosa crees que va a tener éxito resulta que es un fracaso. Luego puedes elucubrar del porqué del éxito, y lo tratas de acercar a tu persona, pero el éxito es ni más ni menos que millones de personas, que no se conocen de nada, dicen: «Esto me gusta». No obstante, la idea de la canción tiene que ser original, el título es fundamental, el arreglo el justo para el tema, y la letra debe estar dentro del tema diciendo lo que el título y la música necesita. El disco salió con unas ventas muy interesantes. Ahora vuelve a ser, al cabo de más de treinta años, el himno nacional con letra que canta todo el mundo.

Manolo, tengo entendido que la letra de Resistiré, fue encargada a Carlos Toro en base a unos apuntes suyos. La idea le vino escuchando una entrevista a Camilo José Cela en la que el escritor y premio Nobel terminaba con un: «El que resiste... gana».

Algunos creerán que las canciones salen de improviso, como un parto musical, pero no. Las canciones requieren, en primer lugar, que cuando tienes una idea te tiene que encontrar trabajando. Luego vas grabando cosas que borras porque no valen. De hecho, esta canción tomó meses pensando el tema y la música, haciendo maquetas, y así, poco a poco, la fuimos formando. Después de la idea general viene lo que quieres decir y ahí ya interviene el autor de la letra, en este caso Carlos Toro, gran periodista deportivo y buen compositor. Quedar con él, exponerle la idea, decirle cómo la sentía y lo que quería expresar; plantear alguna frase como: "Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie", y dejarle trabajar. Al cabo de unos días me trajo una letra que ya se veía que tenía futuro, y es que se acoplaba al sentido de la canción como un guante. Después todavía la mejoró... y es lo que todo el mundo está cantando.

¿Qué les gustaría decir a los lectores que están confinados?

R.A.: Lo fundamental, que se sigan lavando las manos a menudo, que lleven, ¡es indispensable! las mascarillas cuando salgan de casa. Que tengan paciencia, y que vamos a salir reforzados y con más ganas de vivir que nunca, si el coronavirus nos permite contarlo. Y tanto a enfermos, como a todas las familias a las que les ha tocado esta lacra, nuestra solidaridad. Son momentos muy duros. Gracias a todos los que luchan contra la pandemia ¡resistiremos!