La Casa Amarilla nos necesita

Una silla. Entra un adolescente. Suena una voz en off mientras el adolescente se sienta: "Me dicen que ser artista no tiene futuro. Y que es mejor que invierta mi tiempo en otra cosa. Pero el arte es parte de nosotros, de nuestro mundo. Creo que invertir en arte es invertir en el futuro para todos". Así es el clip que ilustra la campaña con la que La Casa Amarilla busca mecenas para asegurarse su futuro en tiempos del coronavirus.

"Seguir trabajando y no ceder ante las adversidades económicas en las que nos encontramos es el reto que tenemos y tu apoyo como nuestro socio mecenas es vital para lograrlo. Te necesitamos y sabemos que si te conviertes en parte activa de nuestro proyecto podremos lograrlo", aseguran los responsables de la asociación, "caracterizada por un espíritu abierto y colaborativo" en pos de la cultura contemporánea malagueña. Para ello se han dispuesto cuatro categorías de socio, con aportaciones de 5 a 50 euros mensuales y, por supuesto, diversas ventajas a tal efecto (regalos, descuentos en talleres).

También se ha dispuesto una fila cero para todos aquellos que quieran hacer llegar sus donativos directamente, sin convertirse en socios. Cualquier ayuda es bienvenida: "Necesitamos tu ayuda urgente. Estamos pasando por unos momentos muy complicados debido a la pandemia COVID-19 y nuestro sector se ha visto tremendamente afectado. Nosotros seguimos trabajando para lograr el sostenimiento de este proyecto pero nuestros canales habituales de ingreso se han visto truncado. Haz un donativo ahora para que podamos seguir abiertos. Cualquier donativos seguro nos ayudará a hacer frente a esta situación".

Es hora de que la comunidad artística, creadores y espectadores, se unan para la pervivencia de proyectos como éste, al margen de los canales oficiales. Puede realizar su aportación a La Casa Amarilla aquí