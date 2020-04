La Málaga cultural afronta su hora de la verdad

Una silla. Entra un adolescente. Suena una voz en off mientras el chaval se sienta: «Me dicen que ser artista no tiene futuro. Y que es mejor que invierta mi tiempo en otra cosa. Pero el arte es parte de nosotros, de nuestro mundo. Creo que invertir en arte es invertir en el futuro para todos». Es el clip que ilustra la campaña con la que La Casa Amarilla busca mecenas para asegurarse su futuro en tiempos del coronavirus. Muchos espacios culturales como éste han puesto en marcha iniciativas similares para garantizarse su futuro en tiempos de una pandemia que está siendo, como siempre, especialmente devastadora en el sector cultural, ya de por sí acostumbrado a funambulismos. Lo cierto es que el Covid-19 ha situado a nuestra ciudad ante su primer gran examen del verdadero éxito de su revolución cultural, que, claro, nunca ha sido (estrictamente) el de las cifras de visitantes ni de pernoctaciones.

La llamada Málaga de los museos ha traído muchas ventajas y recompensas. Para mí, y ya lo he escrito en alguna ocasión en estos papeles, me reconforta saber que los futuros gestores, políticos, artistas, albañiles y mecánicos de esta ciudad serán personas que, de pequeños, vieron piezas de Marc Chagall o Frida Kahlo en una visita escolar. Y, por tanto, gente con más herramientas para dotarse de un futuro mejor en una ciudad mejor; personas mejores, sin duda, que nosotros, los adultos de hoy, que de pequeños fuimos llevados a fábricas de bollos y refrescos como si fueran grandes atracciones.

Repito la frase de la campaña de La Casa Amarilla: «Invertir en cultura es invertir en el futuro para todos». Tiene razón. Un servidor, caracterizado por cierta otoñalidad de carácter, siempre ha pensado en ese futuro, en la fecha de caducidad de las pinacotecas surgidas en el boom malagueño. ¿Qué pasará cuando las obras que ahora habitan el Cubo regresen a París, cuando nos quedemos con un gran edificio de colores pero vacío? Los señores que nos prestan los cuadros se irán, créanme, y entonces nos encontraremos los de siempre, los malagueños, sólo que, espero, no seamos como siempre, sino mucho mejores. Siempre me había parecido que ésa sería la hora de la verdad de Málaga y la cultura: saber qué hacer entonces, cómo dotar de contenido ese espacio, supondría haber aprovechado realmente la inversión cultural y habernos dotado de herramientas para invertir en un futuro para todos; si no lo supiéramos lograr, sólo habríamos estado haciendo turismo, números y balances.

Aunque hasta ahora hay factores, hechos que indican cosas que no me emocionan precisamente. A mí, por ejemplo, que Málaga lleve más de seis años consecutivos sin ninguna galería en ARCO me dice mucho, y no muy bueno, la verdad. Pero ha llegado el coronavirus, lo ha acelerado todo y resulta que la Málaga cultural afronta ahora mismo su gran reto: demostrar que su revolución va más allá de un incremento en la partida presupuestaria para alquilar marcas museísticas, que la ciudadanía ha asumido como propia esta identidad de ciudad moderna, artística, abierta y de futuro. Éste va a ser el momento del espectador, del consumidor de cultura; ahora sabremos por fin si aquí tenemos a un agente pasivo, un visitante de las iniciativas artísticas, o a un participante, señores y señoras verdaderamente implicados.

Herramienta



Siempre he entendido la cultura como un motor de cambio, el elemento del que se dota una sociedad para mejorarse, una herramienta, en fin, centrada en el futuro, en el diseño de lo que vendrá y de lo que seremos. A diferencia de ello, el turismo cultural, en cambio, sólo entiende la cultura como lo ya testado y avalado, con el sello de aprobación de los cánones (cualesquiera que sean) y listo para ser consumido. La cultura, creo, tiene que ver con crear (incluso de parte del espectador: él, con su intervención, contribuye a delimitar una pieza in progress, aún no insertada en las páginas de la historia. Así que ahora nos toca crear, ahora nos toca a los malagueños saber si estamos a la altura de las obras maestras que hemos visto (y pagado por ver), saber si hemos aprendido algo del hecho de disfrutar de la cultura, descubrir si es una forma de ganar de dinero o de vivir la vida, si hemos adquirido una actitud cultural.

Hace un tiempo, reflexionando sobre el futuro de la Málaga de los museos, escribí esto (y perdón por otra autocita): «Urge lanzar paraguas de iniciativas similares para que los malagueños no se sientan meros espectadores de la cultura de su ciudad o, peor, los que pagan los cuadros que ven los turistas». La Polivalente, La Casa Amarilla y muchos otros espacios culturales necesitan ahora la ayuda muy, muy urgente de los malagueños (han lanzado campañas en internet buscando nuestro apoyo inmediato). Si no, chaparán y su fracaso sería nuestro fracaso colectivo, no les quepa la menor duda; la demostración palmaria de que habríamos pagado por algo que no nos ha servido para absolutamente nada más que para fardar. Y eso sería verdaderamente penoso.