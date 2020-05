Celia Villalobos, en 'MasterChef Celebrity'

Juan José Ballesta, Raquel Meroño, Gonzalo Miró, Florentino Fernández, Raquel Sánchez Silva, Josie, La Terremoto de Alcorcón, David Fernández, Melani Olivares... Y Celia Villalobos. La exalcaldesa y exministra malagueña ha sido confirmada como una de las concursantes de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', la versión del talent protagonizada por rostros populares de la sociedad española.

Villalobos abandonó la política en marzo del 2019. "Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos", sentenció la malagueña después de que Soraya Sáenz de Santamaría perdiera las primarias del PP ante Pablo Casado. Puso fin entonces a tres décadas de fructífera carrera política, transcurrida sobre todo en el Congreso de los Diputados (ejerció de diputada entre 1986 y 2019; fue vicepresidenta primera).

La malagueña, para muchos un verso suelto en el PP (por sus opiniones sobre el aborto entre otros temas), no es, desde luego, debutante en esto de la televisión. Ha sido rostro habitual en programas como 'Espejo Público' y también ha protagonizado notables polémicas mediáticas: fue 'pillada' jugando al Candy Crush durante un Debate del Estado de la Nación, afrontó la crisis de las vacas locales (durante la que fue ministra de Sanidad) con frases como "Las amas de casa no tienen que hacer un caldo con huesos de vaca, que además ya no se venden, y si los tienen en la nevera, que los tiren. Se puede hacer el caldo con huesos de cerdo"...

En 'MasterChef Celebrity' tendrá oportunidad para hacer un buen caldo con fundamento esta mujer tan seguida como cuestionada.