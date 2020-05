La gente de la cultura, desde sus búnkeres (IX)

Regresamos a las trincheras finitas de los domicilios de los que hacen la cultura en nuestra ciudad, que estos días se refugian en la creatividad, la lectura y el cine para sobrellevar el confinamiento decretado por el coronavirus. Conectamos con los búnkeres personales de varios integrantes de la comunidad cultural malagueña.



Adolfo Caimán



«Si hace dos meses nos dicen que un diminuto virus pondría de rodillas al mundo, las risas se oirían desde Melilla, pero la realidad nos ha dado bien en la cara a incrédulos, gente de bien y políticos fanfarrones y de rodillas nos tiene... y encerrados.

Toda mi vida me he dedicado a la música. Dicen que ahora, coronavirus aparte, está peor que nunca, pero nunca fue muy boyante ni constante económicamente, con lo cual siempre he tenido otro trabajo paralelo para llenar la nevera; he hecho muchas cosas, casi todas relacionadas con la música: técnico, montaje de escenarios, estudios de grabación, etc, pero hace ya años que trabajo en la oficina de una fábrica malagueña.

Así que voy a trabajar todos los días, con lo cual mi confinamiento no es tan severo como el de otros compañeros, pero sí con el miedo de contagiarte cualquier día y pegárselo a los tuyos...

Una vez llegado a casa, empieza mi confinamiento similar al de muchos compañeros: metido en el pequeño estudio casero; la verdad es que no me cuesta nada estar recluido y con tiempo para acabar tantas cosas inacabadas, canciones, vídeos, etc.

Justo antes de la reclusión acababa de sacar con mi gente de Motel Caimán un nuevo trabajo en forma de cedé. Hemos esperado más de 8 años y no tenemos otro momento para sacarlo que con una pandemia mundial... Así que los discos del crowdfunding se han quedado sin enviar y los conciertos de presentación anulados. Utilizo el tiempo y las redes para darle un poco de promoción, dentro de nuestras pequeñas posibilidades.

Quizás porque trabajo, tengo la sensación de que los días pasan muy rápidos, que no me da tiempo a hacer todo lo que quiero, pero no me quejo, hay compañeros músicos pasándolo muy mal y con un futuro muy negro, sin ver el horizonte de cuándo podremos colgarnos las guitarras de nuevo.

A pesar de todo soy optimista y creo que la recuperación y la vuelta a la normalidad será más rápida de lo que parece a simple vista y ojalá hayamos aprendido algo de esta cura de humildad que nos da la naturaleza. ¡Ojalá!

Abrazo y besos virtuales. ¡Cuídenseme!





Cristóbal Ruiz

«Llevo despierto desde las cinco de la mañana. Ningún ruido en la calle. Ni entonces ni ahora, que salgo al balcón a respirar un poco de esa luz gris de domingo que he visto por la ventana del despacho, mucho menor que la luz histérica de la pantalla del ordenador. Pote de café negro bien cargado sin azúcar y un cigarro también negro y fuerte para ver la calle vacía acodado en el antepecho del balcón. Soy un guardabosques miope, un farero de agua dulce a punto del tercer sarcasmo comparativo cuando oigo el ruido atronador abajo... Son dos niñas con cola de caballo subiendo la calle sobre dos minúsculos y ensordecedores patinetes, las hermanas veloces con su madre detrás, empujando un carrito de bebé también estrepitoso, el hermano pequeño y aún dependiente en su vehículo lunar a tracción materna... Casi se me cae el cigarro de las manos. Voy a aplaudir desde arriba. El corazón a cien y estoy a punto de aplaudir desde lo alto, justo en la vertical de esa familia Robinson que pasa por debajo cuando una de las niñas increíbles se detiene y grita, volviendo la cabeza hacia su madre:

-¡Estamos solas en la calle, mami! -y se descojona.

Veo cómo se aleja la familia feliz sonora y cómo desaparece en la esquina de Argumosa. Yo también me siento feliz y sonoro, respiro profundamente, y regreso adentro a escribir esto. En cuanto vuelva a escuchar a otro niño feliz y sonoro en la calle mando a la mierda este diario... ¿En serio? Calada al cigarrillo... Lo que te gustaría es ser ese niño abajo... Ahora te toca estar arriba, de guardabosques miope, pero mucho más feliz y sonoro que antes. Irá pasando la mañana y pasarán millones de niños supervivientes por debajo. ¿A qué altura de niño alegre vas a comenzar a aplaudir? Hoy es el primer domingo del final del fin del mundo».

Héctor Márquez

«Hace años, más de veinte, cuando era colaborador en el periódico El País y aquellas colaboraciones me permitían pagar regularmente los recibos de autónomo, luz, alquiler, teléfono, internet, tele de pago, colegio de mi hijo, todos los bienes de primera necesidad y mi constante consumo de libros, cine y música, tuve que redactar un día una noticia breve para la sección de sucesos. Lo mío era la cultura, las entrevistas, los reportajes, las críticas de cualesquiera género artístico y las columnas de opinión. Pero aquel suceso breve, que se limitaba a darle forma a una nota policial en 30 líneas me reveló lo desconectado que estaba con el hecho de cumplir años. Un peatón de 57 años había sido atropellado por un coche en Ciudad Jardín. Por intentar aportar algunos sinónimos al texto, la convertí en un anciano de 57 años en el titular. Al poco de enviar la pieza a la delegación de Sevilla recibí la llamada de la entonces directora de la edición andaluza del aún entonces Diario Independiente de la Mañana, la fabulosa Soledad Gallego.

-Héctor, soy Sol. ¿Tú sabes cuántos años tengo?

-No, no lo sé. ¿Por?

-57, ¿tú me consideras una anciana?

Imaginen los colores de vergüenza que se me pusieron al otro lado del teléfono. Tartamudeé, pedí perdón, cambié inmediatamente el titular y aguanté con entereza niñata la ironía de aquella mujer sabia y amable que supo abrirme los ojos a mi desconsideración idiomática. Nunca más volví a escribir sucesos ni a poner sinónimos a la edad.

El domingo pasado cumplí yo mis 57 en cuarentena. Decidí esa mañana ir a ver el mar, que tengo a 150 metros de mi casa. Sentado en la orilla, con mascarilla, pensaba, como suelo hacer cuando las noticias hablan de demasiada catástrofe para asimilar, que la naturaleza está siempre ahí. No me he afeitado durante el confinamiento, así que luzco una penosa barbita llena de pelos canos. Siempre quise tener barba, pero soy bastante lampiño y a pesar de los casi dos meses sin usar la maquinilla, mi hipsterismo es muy todo a cien. No sé si soy un anciano. Pero ahora sé que me califican como una persona de riesgo. Vivo solo, aunque recibo regularmente visitas de mi maravillosa e inmerecida compañera. Llevo muchos años trabajando desde casa en un oficio que me reinvento desde que tengo uso de razón. Soy un precario más a punto de la bancarrota, a pesar de la frugalidad en la que me muevo y de cierta hidalguía de cuna emigrante que me hace despachar con dignidad y humor lo que para muchos colegas es un lamento constante, que vive haciendo cosas que no se consideran de primera necesidad. Y posiblemente no lo sean. Porque aunque en mis últimos años haya dedicado mis esfuerzos a hacer programas de divulgación y toma de conciencia sobre la importancia del mundo vegetal, el equilibrio medioambiental, la alimentación y la salud, además de todas las aportaciones que haya podido hacer en el proceloso mundo de la cultura y las artes, la única primera necesidad que veo en el mundo es la de que las personas aprendamos a tomar conciencia de nuestra relación con lo que de veras nos hace vivir, aprendamos a escucharnos e identifiquemos que no es otra cosa, sino el miedo, lo que nos hace vivir tan desconectados en el fondo los unos de los otros, costándonos tanto ponernos en el lugar del otro, tan semejante, tan espejo.

En este confinamiento he vuelto a repensar por enésima vez mi vida y mis proyectos. He tenido alguna idea incluso brillante. He recibido el cariño de personas que buscaban en mi capacidad de conversar y escuchar algún consuelo. He logrado tener una conversación de cinco horas con mi hijo que vive en Madrid y se encontraba aislado, sin teléfono que nos ha llenado de luz. Naturalmente, he leído y escrito, he visto cine y series y escuchado música. Como tantos. Me he sobresaturado de información y cambiado mi percepción sobre la situación varias veces a lo largo del confinamiento. He interiorizado cierto cansancio vital y resignación y hastío al ver y proyectar el mundo de temor y fragilidad que se avecina.

Me he sentido, simultáneamente, como un anciano de 57 años al que atropella la vida y como un joven sin experiencia que está condenado a seguir viviendo en el alambre hasta que le fallen las fuerzas. Hace tiempo que no me gusta el mundo que veo, la sociedad que vislumbro. Estoy convencido que el único futuro posible descansa en un cambio absoluto de paradigma que nos permita ensayar y aprender sistemas colaborativos y simbióticos similares a los que las plantas y los hongos usan para sostener el equilibrio de la naturaleza. Pero lo que veo a mi alrededor es a primates echándose la culpa, aterrados, usando una asombrosa tecnología para defenderse de su destino, robándose el pan y la esperanza. Mi padre murió en una residencia solo, con 59 años de un ataque cardíaco, mientras dormía. Casi tengo su edad. Escucho historias cercanas de personas que han muerto abandonadas sin el calor de los suyos. Oigo al fondo aplausos cada día a los que me sumo a veces. Hablo con amigos y amigas a quienes intento animar y sacarles una sonrisa. A veces me miro al espejo y pienso que mi anciano me ha atropellado. Y entonces, me abrazo, enjugo el nudo y recuerdo a Cortázar recitando con frenillo: «Me caigo y me levanto».

Mi gata Pumby ronronea entre mis piernas como si nada. Como si toda esta pesadilla sólo sucediera en mi cabeza».





Alessandra García



«El 12 de marzo a las 21.00 horas dentro de nuestro coche me llamó Antonio dándome la noticia de que se aplazaban el estreno del 14 y los cinco bolos restantes. Yo venía del estrés más absoluto con Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, un casting de Factoría Echegaray, una beca del C2M en Córdoba a una semana, el Contenedor Cultural, #UMAescena... Y mi hermana, a dos días para parir.

Así que el Covid ME PARÓ y en realidad me hacía mucha falta. Violeta a los cinco días me dijo: Está volviendo tu cara€ y yo para mis adentros dije: Dios, es verdad. Las primeras semanas me las pasé intentando concentrarme en algo que no fuera crear. Cosa que mi casa agradeció enormemente, cajones ordenados, limpieza a fondo, transformación del cuarto de invitados. Hasta he sacado la máquina de coser que me regalaron por los Reyes en 2017.

Pasado este atracón hogareño, y picada por mi jefa Tecla Lumbreras pusimos en marcha el equipo del Vicerrectorado de Cultura de la UMA ¡La Maison hizo Pum! Ejercicio público para mis alumnos del taller de teatro #UMAescena. La verdad es que funcionó muy bien, nos divertimos y experimenté mi primer directo de instagram presentando los premios hUMAn a las mejores categorías de la iniciativa.

Luego entré en la fase que creo que nos ha pasado a muchos creadores: esta cosa de flagelarse por no estar ideando la gran maravilla de los dioses y seguir viendo capítulos de Whatever.

Me ha pasado que no he vuelto a tocar Mujer en cinta de correr sobre fondo negro pero sí he merodeado sobre ella y empecé a hacer #ANCÁ una performance de confinamiento sobre la acción de caminar hacia el vínculo y fui a casa de mis abuelas. Caminé en la cinta haciendo un directo de instagram mientras comentaba qué tienen de especial esas casas para mí, lo vivido y los objetos que la caracterizan. Los espectadores comentaban a la vez. Esta performance me llevó a colaborar con la Madre de los Beatles y proponerla como día de la madre. Convertirla en colectiva y animar a la gente a que andara hasta casa de su madre dentro de la suya.

Por otro lado, al ser programadora de Artes Escénicas y la Música del Contenedor Cultural de la UMA he estado trabajando con el equipo del Vicerrectorado de Cultura a tope para tener una vuelta comprometida y valiente con el sector cultural que ahora está más frágil si cabe.

Resumiendo: estoy disfrutando de mi casa como nunca, de mi perra, de mi amada. Comiendo muy bien, aburriéndome (ejercicio tan importante), leyendo, y sobre todo agradeciendo al universo la salud de todos los que me rodean incluido mi ahijado Simón nacido en la pandemia.

Ahora, preparándome para esta nueva normalidad. La dignidad es algo muy en alza en estos momentos, tenemos la oportunidad de ser mejores y tengo claro que en los papeles que me encuentro tanto de creadora como programadora hay cosas que no puedo dejar pasar por responsabilidad y sobre todo por el AMOR que tengo a lo que hacemos. Cuando amas algo no te sale maltratarlo, aprovecharte, olvidarlo. Te sale honrarlo, apoyar, admirar, agradecer. Por eso las instituciones, artistas y público tenemos que estar alerta para amarnos en el sentido más amplio de la palabra.