Galdós cumple cien años entre viñetas y bocadillos gracias a José Pablo García

Tras adaptar al cómic libros de Paul Preston y Javier Cercas, el malagueño está a punto de lanzar su nuevo reto: acercar a nuevos públicos El 2 de Mayo, uno de los Episodios Nacionales del canario.

«¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?». Palabras de Benito Pérez Galdós, el más empeñado cronista de los claroscuros de un país, España, el suyo, que retrató con una amarga frase: «Los ciegos serían felices en este país, que para la lengua es paraíso y para los ojos infierno». En este 2020 atenazado por el coronavirus (muchos imaginamos cómo el canario habría descrito la pandemia y sus aristas en uno de sus Episodios Nacionales) se celebra el centenario del fallecimiento del, para bastantes, mejor novelista español tras Miguel de Cervantes. Y qué mejor tributo que invitar a descubrir sus obras desde puntos de vista diferentes, alejados de la bibliofilia ortodoxa. De ahí que la editorial Reino de Cordelia haya encargado al dibujante malagueño adaptar El 2 de mayo, uno de los episodios galdosianos, al lenguaje y formato de la novela gráfica.

El levantamiento popular contra la ocupación francesa en la capital de España sirvió para que Benito Pérez Galdós nos ofreciera uno de sus textos más vibrantes pero no por ello menos reflexivo («Pasan años y más años; las revoluciones se suceden, hechas en comandita por los grandes hombres y por el vulgo, sin que todo lo demás que existe en medio de estas dos extremidades se tome el trabajo de hacer sentir su existencia», acierta el protagonista, Gabriel de Araceli).

Lenguaje ágil



Quien conozca la prosa de Galdós sabrá que no es enemiga del lenguaje ágil con el que suele asociarse al cómic (no en vano, es uno de los novelistas españoles más universales y vendidos). Pero siempre es un reto asomarse a las páginas de autores mayores, y más teniendo que ceñirse a un formato sucinto y breve, de poco menos de 50 páginas. Aunque en esto García tiene ya mucho callo: ya se encargó de llevar a las viñetas y los bocadillos Soldados de Salamina, Javier Cercas, y varios volúmenes del historiador británico Paul Preston (La Guerra Civil española y La muerte de Guernica), y sabe cómo acercarse a lectores que no son potencialmente devoradores de novelones para terminar engatusándolos Así que Benito Pérez Galdós ha estado en las mejores manos y lápices.

El lanzamiento de El 2 de Mayo (previsto, claro, para primeros de este mes) ha sido retrasado por la irrupción del Covid-19. Habrá que esperar para ver cómo el autor de Fortunata y Jacinta se lleva con el arte secuencial.