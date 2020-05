"El misterio en torno a mi música ha surgido sin planificarlo"

Hace unas semanas hablábamos en estas páginas de la malagueña Lucía Eva, uno de los grandes secretos del pop español actual más personal e intransferible. El atento e inquieto sello discográfico Fikasound acaba de publicar en disco compacto las hasta ahora dos referencias en largo que la cantante y productora ha subido en su Bandcamp. Pop de cámara y trap melancólico conversan sin problemas en Euthanasia Aesthetics. Nos ponemos en contacto con su creadora, una artista sin presencia pública ni en internet, que no hace conciertos (de momento) ni ofrece créditos en sus canciones. ¿Quién es Lucía Eva? Seguirá siendo difícil saberlo, como comprobarán en las respuestas a nuestras preguntas.

El disco recoge dos colecciones de canciones muy diferentes entre sí, pero curiosamente coherentes. ¿La faceta más popera de sus temas de 2015 queda lejos y el trap melancólico de sus últimas aportaciones es lo que más definirá su música a partir de ahora?

Es difícil definirse porque presupone el ponerte límites. Ahora estoy haciendo nuevas canciones y son distintas, pero sigue existiendo esa coherencia que comentas. Supongo que cuando eres honesto con lo que haces tu esencia queda reflejada.

«Sentimental lo-fi records at home» es la etiqueta con la que identifica su música en su Bandcamp. ¿Será siempre así?

Las canciones están grabadas en casa, de ahí el título de mi trabajo anterior, Grabaciones en pijama. No sé qué pasará en el futuro, aunque el sonido lo fi es algo que siempre me ha gustado, no es sólo algo circunstancial; también me gustaba hace años escuchar bandas lo fi o artistas del bedroom pop.

La ausencia de créditos me lleva a pensar que todo lo ha compuesto y ejecutado usted misma. ¿Tenerlo todo bajo control personal es fundamental en la música, o está abierta a la colaboración con otros talentos, creativos, instrumentistas?

Sí, lo hice todo sola, pero si surgen colaboraciones en el futuro me parecería bien, puede ser interesante y enriquecedor.

¿Qué busca en una canción?

Hacer canciones es algo que me sale de forma bastante natural, no voy buscando algo concreto de forma consciente, cuando escucho canciones me gusta que me transmitan algo y no me dejen indiferente.

Y en Málaga, ¿qué tal? ¿Siente que Málaga es una ciudad que motiva o facilita un poco la creación?

Vivo en Málaga y me gusta mucho vivir aquí, me gustan los lugares con mar. Las influencias pueden venir de todos los agentes externos que nos rodean, por tanto también del lugar donde vives. Aunque creo que lo que más directamente te influye es la música que escuchas.

¿Qué espera conseguir con la música?

Hago canciones porque me gusta, es mi terapia. Me gustaría seguir haciendo canciones, llegar a más personas y actuar en festivales.

No hay información sobre Lucía Eva en las redes, no tiene cuentas en las redes sociales, no promociona su música, no hay conciertos... ¿Cultiva el misterio aposta?

El misterio es algo que ha surgido así, sin planificarlo. Si mi música llega a más personas y salen conciertos y demás, la información se irá completando de una forma u otra.