Un encierro dedicado a la investigación y al piano

La pianista Paula Coronas es una de las interpretes e investigadoras más importantes de la música contemporánea en Málaga. La artista ha aprovechado el confinamiento para pulir su último disco que se grabará en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el próximo mes de julio. Coronas vuelve a poner en relieve en este álbum a grandes compositores andaluces y malagueños.

Uno de los grandes nombres de la música contemporánea en Málaga. Paula Coronas es una de las pianistas malagueñas más conocidas tanto a nivel nacional como internacional. Además, es profesora titular en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga. Asimismo es doctora en Comunicación y Música por la UMA y Vocal de Música del Ateneo.

Este año Paula, al igual que muchos otros artistas malagueños tenía por delante un año cargado de conciertos, viajes y eventos que se han visto truncados por el Covid-19. En el momento en el que se decreto el estado de alarma la pianista estaba a punto de comenzar su gira de conciertos dentro del Ciclo 'Miradas al Sur' patrocinado por Fundación Unicaja. «Precisamente comenzaba en marzo la IV Edición del Ciclo musical Miradas al Sur, financiado íntegramente por Fundación Unicaja, -que incluye conciertos en toda Andalucía- y en el que colaboro desde su creación como directora artística, además de intérprete. Con la incertidumbre del momento y la enorme preocupación de la terrible situación de crisis sanitaria en la que nos vimos inmersos, tuvimos que aplazar toda la actividad hasta nueva fecha y recomponer agendas y compromisos. Afortunadamente mi temporada de conciertos, prevista para este año con numerosas actuaciones en España y otros países europeos, se ha visto afectada pero no dañada en su totalidad, ya que mantengo la programación de estos conciertos que, en su mayoría se postponen pero no se suspenden», cuenta Coronas .

La artista malagueña ha aprovechado el confinamiento para explotar su área creativa, componer y seguir investigando. Paula además de pianista es una gran investigadora de la música andaluza. «El confinamiento ha sido y está siendo sin duda un periodo de creatividad en mi carrera musical. La necesidad de inventar nuevas posibilidades y reinventar cada día, me ha conducido a un crecimiento artístico en poco tiempo. Podría ser éste un proceso acelerado, al que creo todos nos hemos visto forzados sin remisión. En cualquier caso he tenido la oportunidad de avanzar en cuestiones sencillas como la creación de una nueva página web -que hemos presentado al público en este periodo- y la de compartir a través de distintas redes sociales mis interpretaciones, entrevistas y charlas en directo. En otro plano más profundo, mi dedicación se destina hoy fundamentalmente a la investigación de nuevo repertorio para mi instrumento, el piano, y de grandes compositores y maestros que forman parte de las raíces musicales de mi tierra, Málaga. Si todo va bien, pronto este proyecto culminará en un nuevo disco, un nuevo trabajo discográfico», señala. La interprete continúa por la misma senda que en su último disco Raíces (2015), Paula sigue su labor en el descubrimiento de partituras y obras de maestros de la música contemporánea andaluza. «Hace unos años, cuando publiqué mi anterior registro discográfico, titulado Raíces, comencé a recopilar numerosas partituras que habían caído en el olvido, entre las que se encontraban páginas inéditas del ilustre malagueño Rafael Mitjana. La singularidad de su perfil me atrajo sobremanera al igual que la importante colección de piezas pianísticas del maestro Ocón. Esta labor había fructificado en una generación de creadores herederos de este esplendor y por ese camino me introduje hasta llegar a páginas de González Palomares, Cabas Quiles, Emilio Lehmberg y Manuel del Campo, único testimonio vivo en este recopilatorio. Ahora, con este nuevo disco, que se grabará en el Falla de Granada, en la continuidad de aquella iniciativa, pretendo aportar composiciones que con el tiempo se han ido incorporando a los programas de mis recitales, y que he interiorizado a fuego lento».