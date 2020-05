"El índice de lectura durante el confinamiento ha crecido muchísimo"

Tras varios best sellers y después de cinco años de trabajo, 'La Sangre de Colón' vera la luz en plena pandemia sanitaria. Un thriller que discurre entre el misterio del origen de Colón y las consecuencias del descubrimiento. Una crítica feroz a la realidad de América quinientos años después de la conquista

Con cuatros libros en el mercado y varios best sellers, el próximo mes de junio lanzará su nuevo trabajo. ¿Qué va a encontrar el lector en esta nueva obra?

Así es. El 3 de junio sale a la venta mi nueva novela, La Sangre de Colón. He puesto mucha ilusión en este libro, tras cinco años de trabajo. El lector va a encontrar mucho misterio, intriga, pero sobre todo, he querido jugar con los dos sentidos que contiene el título de la obra. Por un lado, el misterio del origen de Colón, la polémica en torno a su lugar de nacimiento. Por otro lado, la sangre derramada en América en estos quinientos años tras la conquista. Me interesaba mucho indagar en el motivo por el cual se están quitando las estatuas de Colón en muchas ciudades del mundo. En el fondo, este libro es un thriller cuya acción se desarrolla en la actualidad, pero con trasfondo histórico, y no exento de crítica a realidad de las relaciones entre España y América Latina.

¿Cómo ha sido el desarrollo y la creación de esta nueva novela?

Para mí, escribir libros es un refugio, un oasis al que acudo con frecuencia. Disfruto investigando, construyendo la trama, en lo que soy bastante concienzudo. Me gusta desarrollar el armazón completo de la novela antes de comenzar a escribir, tengo libretas llenas de cuadros, fichas, descripciones, etcétera. Cuando completo esa labor, solo entonces comienzo a unir palabras. Soy muy ingeniero en la construcción de la obra. Y, desde luego, me gusta mucho la fase de investigación, viajar para conocer los lugares que luego describiré. Creo que todo eso se nota en el resultado final.

¿Continúa con ese estilo de novela de aventuras e intriga que tanto éxito le ha dado?

Sin duda. De mis anteriores novelas se han vendido varios cientos de miles. Se han traducido a veinte idiomas, incluyendo el inglés, italiano, alemán, ruso, chino, coreano, y un largo etcétera. Creo que la novela de intriga con contenido histórico tiene aún mucho recorrido, porque a la gente le gusta tener un buen libro entre las manos, que le atrape mientras lee, y en el que pueda estar sumergido el tiempo que dure la lectura. Si además conoce asuntos de interés, entonces la obra cumple una doble misión. Pero en realidad yo no escribo novelas de aventuras e intrigas porque se vendan, si no porque a mi son las que me gustan también leer, es un género que llena las estanterías de mi biblioteca personal.

¿Encontraremos de nuevo algún personaje histórico?

En realidad no es una novela histórica, porque su trama se desarrolla en la actualidad. Pero sí, el personaje histórico que llena las páginas es Cristóbal Colón. Cuando escribí mi primera novela, La Tumba de Colón, me quedé con muchas ganas de seguir indagando en los misterios que nos legó el almirante. El personaje que descubrió América es también el personaje más desconocido de la Historia. Él mismo se encargó en vida de ocultar su origen, jamás lo desveló, y además ocultó toda la información que tenía con relación a la ruta y la navegación hacia occidente. Su firma en sí misma encierra un gran enigma. También se cree que pudo ser de ascendencia judía. Y para colmo, tampoco sabemos dónde está enterrado, si tiene una o dos tumbas, Sevilla y Santo Domingo. En definitiva, es todo un filón para construir una novela de misterio con base real, una obra que el lector se crea, porque lo que cuenta, es sólido, basado en la realidad. Puedo afirmar que Colón va a seguir dando mucho juego, a la vez que se descubren nuevos documentos de su vida, asunto que estaban bien ocultos.

Sale al mercado en un momento muy complicado para la estructura económica y cultural del país, ¿Cómo ha enfrentado el lanzamiento de este nuevo trabajo con la situación de pandemia que estamos viviendo?

En realidad mi novela estaba terminada hace un año, pero el lanzamiento estaba previsto para este verano. Efectivamente, el momento no ha sido bueno, pero afortunadamente las librerías ya están abiertas, y además, se ha producido algo curioso, el índice de lectura durante el confinamiento ha crecido muchísimo, la gente se ha dado cuenta que leer es un placer. Mucha gente ha cogido entre sus manos un libro en estas semanas atrás, y ha leído más que antes. Ojalá que continúe ese nivel alto de lectura de libros. La realidad es que la sociedad en la que vivimos ofrece una variedad de posibilidades para el ocio muy grande, las series por ejemplo están triunfando, y los videojuegos más que nunca. Yo creo que los libros siempre tendrán su lugar, por supuesto, pero lo curioso es que esta etapa de confinamiento ha hecho que la gente vuelva a ellos.

¿Ha aprovechado el confinamiento para explotar su creatividad literaria?

Me ha servido para avanzar en otros proyectos literarios, para investigar y leer mucho. He orientado y encarrilado mi nuevo libro, incluso ya estoy escribiéndolo a un ritmo muy bueno. También he aprovechado para ordenar mi biblioteca personal. Tengo en casa más de mil libros. Jamás los había tenido tan ordenados como ahora.

¿Superará el mundo del libro esta nueva crisis?

Yo estoy absolutamente convencido de que sí. El libro es muy antiguo, ha superado grandes guerras, incluso epidemias mucho más terribles que ésta, como la peste negra, y ahí está. Mucha gente pensaba que el mayor enemigo del libro impreso era el ebook, y sin embargo, sigue predominando el libro en papel, porque la gente lo prefiere. El libro es un invento muy sólido, tan sólido que sobrevivirá a todos nosotros. Por otro lado, se está publicando más que nunca, y hay un número de editoriales nuevas impresionante. Aunque pueda parecer que es un sector con problemas, nada más lejos de la realidad.

Además en estos días hemos conocido que su nombre pasa a formar parte de la popular editorial Harper Collins, ¿cómo se ha llevado a cabo este fichaje?

Efectivamente, he cambiado de editorial, y he fichado con HarperCollins, que es una de las editoriales más grandes del mundo. Estoy muy contento por el diseño del libro y el lanzamiento que van a hacer. El equipo de profesionales que está detrás de este gran sello es increíble, me he sentido muy confortable trabajando con ellos. En realidad, fue mi agente literaria, la agencia Kerrigan, que representa mis libros en España y en el mundo, quien decidió que esta era la mejor opción para la obra. Es evidente que, como ocurre en todos los mercados organizados, las agencias literarias tienen un papel decisivo. Por ejemplo, yo no podría vender mis libros a editoriales extranjeras, sería imposible. Por eso, mi agencia se encarga de representarme y cierra los contratos en países tan lejanos como China o Corea. En este caso, HarperCollins va a lanzar La Sangre de Colón en quince países de Latino América, en castellano. Obviamente, el título es muy sugerente para ese mercado.

¿Qué supone para usted formar parte de una firma editorial tan importante?

Me llena de orgullo trabajar con ellos, formar parte de un sello editorial tan potente. Cuando visité las oficinas de HarperCollins, me regalaron un libro sobre el sello editorial, y una de las cosas más curiosas de este gigante, que ha cumplido más de doscientos años, es que publicó originalmente títulos tan importantes en la historia de la literatura como Moby Dick, Las aventuras de Robinson Crusoe, o Matar a un Ruiseñor, títulos que forman parte de nuestra vida.

Usted compagina su papel de escritor con la dirección de la EMT, ¿ha pensado en alguna ocasión dedicarse en exclusiva a la literatura?

Mientras pueda compaginar ambas facetas, y cuenten conmigo, seguiré al frente de la empresa. Antes comenté que escribir es para mí un refugio, y así es. Cuando estoy muy estresado, la mejor manera de conseguir un poco de paz es encerrándome en mi mundo literario, ya sea escribiendo o leyendo. Si alguna vez me dedicaré solo a escribir libros, es algo que ahora mismo no me planteo, pero la vida da muchas vueltas...

Algún otro proyecto de futuro que nos pueda adelantar....

Estoy inmerso en un nuevo proyecto literario, otra novela de misterio, aunque en esta ocasión el tema es muy distinto. Me lleva años completar un libro, por eso ya me he puesto manos a la obra.