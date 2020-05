Aurignac, un "científico loco" contra el coronavirus

Todos los que conocen a Ernesto Aurignac saben de su hambre de aventuras musicales. La que ha propiciado la pandemia es de las más singulares de su extraordinaria trayectoria: #themusicBOOM, una composición para 50 músicos escrita, interpretada y grabada durante la pandemia y también una reivindicación del papel de la cultura y la ciencia en nuestra sociedad.

Stravinsky, Ravel, Stan Kenton y Frank Zappa son algunas de las mentes que han inspirado a Aurignac en esta heroicidad, su "contribución", dice a "estos extraños tiempos que vivimos". Aurignac ha subido el vídeo con la interpretación del tema a cargo de sus músicos, confinados, cada uno en su domicilio; imágenes enriquecidas por una historia, la de "un científico loco amante del jazz y de Igor Stravinsky" que encontró el antídoto contra la Covid-19 pero que... Mejor, ven el vídeo para averiguar cómo termina el relato.

Ernesto Aurignac es uno de los grandes de esa jugosa escena jazzística malagueña, un auténtico culo inquieto que lo mismo compone y dirige para una singular big band futurista (U Circle Breakers) que lidera un trío de comunicación casi telepática (Aurignac-Mezquida-Prats). En la pasada edición del Festival de Jazz de Málaga estrenó su más reciente disco, 'Plutón', un "space is the place" made in Málaga que conjuga conceptualismo, astrofísica y, claro, música libre.