Javier Ojeda: cumpleaños en streaming

Javier Ojeda cumple mañana 56 castañas y lo va a celebrar en tiempos de coronavirus: con un concierto que se retransmitirá en streaming gratuitamente para los seguidores de sus redes sociales (Facebook e Instagram).

"Van a pasar casi tres meses desde mi última actuación, hay que remontarse muchos años atrás para encontrarse tanto tiempo transcurrido entre un concierto y otro. Se avecina un año terrible para los músicos -de hecho la situación de la mayoría ya es preocupante- pero queremos celebrar nuestra amistad y el orgullo de pertenecer a uno de los gremios que mejor se ha portado desde que empezó la pandemia. Que viva la música, que vivan los músicos, brindemos por el hecho de estar vivos con todos vosotros", asegura Ojeda en su invitación a un recital tan especial. Que, por cierto, no será un acústico ni algo en plan doméstico: toda su banda le acompañará en este repaso festivo a una carrera, a una vida desde el club de ensayo Ummagumma.

El coronavirus ha pillado al líder de Danza Invisible en un momento especialmente dulce de su carrera, cuajando temporadas con cifras récord de número de concierto a lo largo y ancho de España. Pero no crean que la pandemia ha detenido al vocalista. El cantante, siempre entusiasta y activo, ha empleado los meses de parón en la creación de nuevo repertorio: "Afortunadamente todo esto me ha pillado en una racha en la que me ha venido la inspiración; llevaba haciendo muchas canciones, estaba muy contento y esto me va a servir para acabar de profundizar y hacer canciones nuevas", comentó recientemente a La Opinión.